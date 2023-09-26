Бывший руководитель Индийской организации космических исследований (ISRO) К. Сиван заявил, что, несмотря на то, что спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Чандраян-3» выполнили свои задачи, это еще не конец истории. Сиван отметил, что еще предстоит обработать много данных и что ISRO пытается установить контакт с посадочным модулем и марсоходом после восхода Солнца на поверхности Луны.

Что касается данных, собранных «Чандраян-3», Сиван подчеркнул, что они ценны и что ученые все еще анализируют данные с посадочного модуля «Викрам» и марсохода «Прагьяан». Он также сослался на отчет, в котором говорится, что американские ученые открыли дополнительные секреты о Луне, используя данные Чандраяана-1. Это иллюстрирует потенциал дальнейших открытий на основе огромного количества данных, полученных с полезной нагрузки на борту спускаемого аппарата и марсохода.

ISRO недавно предоставило обновленную информацию, в которой говорится, что они предприняли попытки установить связь с посадочным модулем и марсоходом, но не получили никаких сигналов. Они продолжат попытки установить контакт. Если все усилия потерпят неудачу, марсоход и посадочный модуль останутся на поверхности Луны в качестве лунных послов Индии.

Посадочный модуль «Чандраяан-3» «Викрам» успешно приземлился на поверхность Луны 23 августа и был переведен в спящий режим вместе с марсоходом «Прагьяан» после завершения экспериментов. ISRO отложило план по повторной активации марсохода и посадочного модуля до дальнейшего уведомления.

Источники: «Таймс оф Индия».