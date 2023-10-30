Физики Массачусетского технологического института обнаружили удивительные свойства графита

Физики Массачусетского технологического института сделали революционное открытие, изолировав пять ультратонких пластинок графита в определенном порядке, в результате чего получился материал с тремя беспрецедентными свойствами. Выводы команды были опубликованы в журнале Nature Nanotechnology.

Графит в основном состоит из графена — одного слоя атомов углерода, расположенных в гексагональной сотовой структуре. Исследователи изучают графен в течение последних двух десятилетий из-за его уникальных свойств. Однако совсем недавно ученые обнаружили, что складывание отдельных листов графена и их легкое скручивание может открыть новые характеристики материала, что приведет к появлению области «твистроники».

В текущем исследовании физики Массачусетского технологического института обнаружили интригующие свойства графита без какого-либо скручивания. Расположив пять слоев графена в определенном порядке, они смогли обеспечить корреляцию электронов внутри материала. Эта корреляция, известная как электронная корреляция, ответственна за появление новых свойств материала.

Материал, названный пятислойным ромбоэдрическим сложенным графеном, превосходит проводимость обычного объемного графита и однослойного графена. В зависимости от количества присутствующих электронов он демонстрирует три различных явления: изолирующий, магнитный и топологический.

Топологический материал позволяет электронам свободно течь по краям материала, одновременно действуя как изолятор в центре. Это открытие открывает многообещающие возможности для изучения сильно коррелированной и топологической физики.

Ключом к выделению материала стал новый микроскоп, разработанный командой Массачусетского технологического института. Микроскоп, получивший название сканирующей ближнепольной оптической микроскопии рассеянного типа (s-SNOM), позволил ученым идентифицировать и изолировать точный ромбоэдрический порядок укладки пентаслоев, который их интересовал.

Это новаторское исследование делает ромбоэдрический многослойный графен легко адаптируемой платформой для исследования новых возможностей в коррелированной и топологической физике.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое графен?

Графен представляет собой один слой атомов углерода, расположенных в виде гексагональной сотовой структуры. Он известен своими исключительными свойствами, включая высокую прочность, проводимость и гибкость.

2. Что такое электронная корреляция?

Электронная корреляция относится к способности электронов взаимодействовать и влиять на поведение друг друга внутри материала. Он играет решающую роль в определении физических свойств материала.

3. Что такое топологический материал?

Топологический материал позволяет электронам свободно перемещаться по краям, одновременно действуя как изолятор в центре. Это уникальное поведение делает его привлекательным для различных приложений, включая квантовые вычисления.

4. Что такое твистроник?

Твистроникс — это область исследований, которая включает в себя укладку слоев двумерных материалов, таких как графен, под небольшим углом для создания новых свойств полученного материала.

5. Как был выделен пятислойный ромбоэдрический многослойный графен?

Команда Массачусетского технологического института использовала новый микроскоп под названием сканирующая ближнепольная оптическая микроскопия рассеянного типа (s-SNOM), чтобы идентифицировать и изолировать конкретный порядок укладки пяти слоев графена, известный как пятислойная ромбоэдрическая укладка.