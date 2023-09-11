Странное новое лицо запутанности: фазовый переход в информации

В 1935 году Альберт Эйнштейн и Эрвин Шредингер вступили в жаркую дискуссию о природе реальности и концепции запутанности. В то время как Эйнштейн верил в принцип локальности, Шрёдингер открыл странное явление запутанности, когда свойства двух частиц переплетаются независимо от их расстояния. Похоже, это противоречило теории Эйнштейна о том, что никакое влияние не может распространяться быстрее света. Однако с тех пор физики пришли к пониманию, что запутанность не имеет отдаленного влияния и может лишь распространять знания о результате измерения.

Совсем недавно исследователи сделали потрясающее открытие о запутанности. Когда частицы запутываются, запутанность естественным образом распространяется по группе частиц, образуя сложную паутину случайностей. Однако если частицы часто измеряются, перепутывание разрушается, предотвращая образование паутины. Этот переход между состояниями сети и отсутствия сети указывает на изменение структуры информации и сравнивается с фазовым переходом в информации.

Чтобы наблюдать этот фазовый переход в действии, три команды провели мета-эксперименты с использованием квантовых компьютеров, чтобы измерить, как сами измерения влияют на поток информации. Они подтвердили, что можно достичь тонкого баланса между запутанностью и измерением. Это открытие вызвало волну исследований потенциальных применений запутанности и измерения.

Одно сотрудничество, которое наткнулось на этот переход к запутанности, началось с разговора о фундаментальном вопросе, касающемся запутанности при использовании липкого ирисного пудинга. Исследователи расширили концепцию запутанности с пары частиц до цепочки частиц и изучили, как измерения влияют на энтропию запутанности, которая количественно определяет количество нелокальной информации, хранящейся между частицами.

В целом, это исследование проливает новый свет на сложное поведение запутанности и ее связь с информацией. Понимание этого явления не только расширит наши знания о квантовой механике, но также может привести к революционным применениям в области информационных технологий.

источники:

– Исходная статья: [Вставьте сюда название источника]

– Определение запутанности: Phys.org.

– Определение фазового перехода: ScienceDirect.