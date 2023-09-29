Антиматерия падает: физики подтверждают гравитационное поведение антиматерии

В новаторском исследовании физики из коллаборации АЛЬФА в ЦЕРН ответили на давний вопрос о поведении антиматерии — падает она вверх или вниз? Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, исследователи продемонстрировали, что атомы антиводорода, аналоги водорода из антивещества, падают на Землю так же, как и обычная материя. Это открытие исключает наличие отталкивающей «антигравитации» и представляет собой важную веху в изучении антиматерии.

Антиматерия была создана в равных количествах с материей во время Большого взрыва. В то время как материя состоит из частиц, антиматерия состоит из античастиц с противоположными свойствами. Однако свойства антивещества остаются в значительной степени неизвестными. Понимание поведения антиматерии имеет решающее значение для разгадки тайн Вселенной.

Исследование, проведенное коллаборацией АЛЬФА, включало захват групп из примерно 100 атомов антиводорода и медленное их высвобождение в течение 20 секунд. Благодаря этому эксперименту они смогли наблюдать и измерять гравитационное поведение антиводорода. Исследователи подтвердили, что антиматерия ведет себя в соответствии с гравитационным притяжением Земли, как и обычная материя.

Этот эксперимент важен, поскольку это первое прямое наблюдение гравитационного воздействия на антиматерию. Это подтверждает, что общая теория относительности Эйнштейна, описывающая, как работает гравитация, применима и к антиматерии. Следующим шагом исследователей будет более точное измерение ускорения антиматерии и исследование того, падают ли материя и антиматерия одинаково.

Изучение антиматерии продолжает оставаться сложной областью из-за ее склонности к аннигиляции при взаимодействии с материей. Однако достижения в области технологий и методов позволили ученым ловить и изучать антивещество в течение более длительного времени. Потенциальные применения исследований антиматерии распространяются на различные области, включая фундаментальную физику, космологию и даже, возможно, производство энергии.

Понимание антиматерии может дать представление о фундаментальных законах, управляющих нашей Вселенной. Хотя многие вопросы об антиматерии остаются без ответа, это исследование приближает нас к раскрытию секретов этого загадочного аналога материи.

источники:

– Природа: https://www.nature.com/articles/s41586-023-8349-8

– ЦЕРН: https://home.cern/news/news/физика/гидроген-анти-гидроген-исследование-конфирмс-гравитационное-поведение-антиматер