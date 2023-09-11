Исследование странного мира запутанности: фазовый переход в информации

В 1935 году Альберт Эйнштейн и Эрвин Шредингер оказались в споре о природе реальности. Эйнштейн верил в принцип локальности, согласно которому ни одно событие в одном месте не может мгновенно повлиять на отдаленное место. Шредингер, с другой стороны, открыл запутанность — явление в квантовой механике, когда две частицы соединяются и их судьбы переплетаются.

Хотя Эйнштейн находил запутанность тревожной и утверждал, что она нарушает его представление о локальности, современные физики стали понимать ее по-другому. Теперь они знают, что запутанность не имеет отдаленного влияния или силы, способной привести к определенному результату на расстоянии. Вместо этого он может только распространять знания об этом результате. В последние годы эксперименты по запутанности стали рутиной, и они были удостоены Нобелевской премии.

Но запутанность — это нечто большее, чем просто пары частиц. Недавние исследования показали, что запутанность может распространяться через группы частиц, образуя сложную паутину случайностей. Эта паутина может быть разорвана в результате частых измерений, что приведет к разрушению перепутывания и предотвращению формирования паутины. Физики назвали этот переход из состояния сети в состояние отсутствия сети фазовым переходом в информации.

Чтобы лучше понять этот фазовый переход, несколько групп физиков провели метаэксперименты с использованием квантовых компьютеров. Эти эксперименты были направлены на то, чтобы измерить, как сами измерения влияют на поток информации. Тонкий баланс между запутанностью и измерением был подтвержден, что послужило толчком для дальнейших исследований возможностей взаимодействий запутанности и измерения.

Одна из коллабораций наткнулась на переход запутывания во время разговора за липким ирисным пудингом. Физики Брайан Скиннер и Адам Наум обсуждали взаимосвязь между запутанностью и информацией. Они поняли, что измерения запутанных частиц могут уменьшить незнание состояния других частиц. Величина, на которую измерение уменьшает невежество, известна как энтропия запутанности и измеряется в битах.

Скиннер и Наум распространили эту концепцию на цепочку частиц, в которой запутанность перескакивает от одной частицы к другой. Они обнаружили, что энтропия запутанности может дать представление о том, насколько полностью запутана цепь. Сместив время измерений, они обнаружили фазовый переход из состояния сети в состояние отсутствия сети.

Это исследование подчеркивает сложность и потенциал запутанности в мире квантовой механики. Это демонстрирует, что запутанность может существовать за пределами пар частиц и имеет далеко идущие последствия для распределения и структуры информации.

Определения:

– Запутывание. В квантовой механике запутанность – это явление, при котором две частицы соединяются и их судьбы переплетаются.

– Локальность: принцип локальности гласит, что ни одно событие в одном месте не может мгновенно повлиять на отдаленное место.

– Фазовый переход. В физике фазовый переход означает изменение состояния вещества, например, из жидкого в твердое.

– Энтропия запутанности: Энтропия запутанности количественно определяет запутанность между двумя объектами или объем информации об одном объекте, хранящейся нелокально в другом.

источники:

– Первоисточник: статья Натали Волчовер в журнале Quanta Magazine.

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