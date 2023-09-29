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Исследователи создают атомарно тонкие квазикристаллы с помощью твистроники

ByМамфо Брешиа

сентябрь 29, 2023
Исследователи создают атомарно тонкие квазикристаллы с помощью твистроники

Исследователи из Массачусетского технологического института разработали простой и гибкий метод создания атомарно тонких версий квазикристаллов с помощью метода под названием твистроника, который включает в себя вращение слоев материалов под небольшим углом для создания муаровой сверхрешетки. Квазикристаллы — загадочный класс материалов, которые демонстрируют необычные и сложные узоры, сочетающие в себе свойства как кристаллов, так и аморфных материалов. Однако их электронные свойства до сих пор недостаточно изучены из-за сложности их создания.

Исследователи наложили три листа графена друг на друга, причем два листа были скручены под разными углами. Такая конфигурация неожиданно привела к образованию квазикристалла. Исследователи полагают, что это открытие открывает новые возможности для изучения и понимания квазикристаллов, а также изучения их потенциальных применений.

Квазикристаллы обладают уникальными электронными свойствами, которые можно использовать для различных приложений, включая сверхпроводимость. Сверхпроводимость позволяет эффективно транспортировать электроны через материал без какого-либо сопротивления, что может произвести революцию в электронных устройствах. Возможность настраивать свойства атомарно тонких квазикристаллов с помощью твистроники обеспечивает платформу для дальнейшего изучения и исследования этих материалов.

В области твистроники уже достигнуты значительные успехи, включая создание полезных электронных устройств из скрученного под магическим углом двухслойного графена и внедрение сегнетоэлектричества в полупроводники. Исследователи надеются, что их работа над атомарно тонкими квазикристаллами будет способствовать лучшему пониманию этого менее изученного класса материалов и откроет новые возможности для исследований и разработок.

Чтобы лучше понять формирование квазикристаллов, исследователи обратились за советом к профессору Рону Лифшицу из Тель-Авивского университета, эксперту в этой области. С помощью Лифшица команда получила представление об уникальных свойствах квазикристаллов и их значении в изучении материаловедения.

Это исследование не только предоставляет новую платформу для изучения квазикристаллов, но и подчеркивает неожиданные связи между твистроникой и другими областями физики и химии. Сочетание твистроники и квазикристаллов открывает захватывающие возможности для открытия новых явлений и свойств в материаловедении, прокладывая путь для будущих достижений в электронных устройствах и других приложениях.

источники:
– Новости MIT: https://news.mit.edu/2023/twistronics-atomically-thin-quasicrystals-1108

By Мамфо Брешиа

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