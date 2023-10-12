Обнаружены новые атомно тонкие материалы с уникальными свойствами

Ученые из Массачусетского технологического института и их коллеги совершили прорыв в области квазикристаллов, открыв простой и гибкий метод создания новых атомно тонких материалов с уникальными свойствами. Исследование, опубликованное в журнале Nature, не только расширяет наше понимание квазикристаллов, но и открывает возможности для изучения экзотических явлений, которые могут привести к важным приложениям и достижениям в физике.

Квазикристаллы — это класс материалов, которые озадачивали исследователей с момента их открытия в 1980-х годах. Их структуры не являются ни полностью кристаллическими, ни аморфными, что затрудняет их изучение. Однако они обладают интригующими свойствами, которые могут иметь важное значение в различных областях, особенно в разработке более эффективных электронных устройств посредством более глубокого понимания сверхпроводимости.

Исследования сочетают в себе области квазикристаллов и твистроники, которые включают в себя наложение слоев атомарно тонких материалов под небольшим углом для создания муаровой сверхрешетки. Управляя количеством электронов, добавляемых в систему, исследователи могут адаптировать поведение материала и раскрыть интересные явления. В последние годы компания Twistronics привлекла внимание своим потенциалом в создании новых атомно тонких квантовых материалов.

В своих экспериментах ученые наслаивали три листа графена друг на друга, причем два листа были скручены под разными углами. Удивительно, но такое расположение привело к образованию квазикристалла. Квазикристаллы известны своими необычными узорами, расположенными между обычными кристаллами и аморфными материалами. Открытие квазикристалла, созданного относительно простым методом, обеспечивает новую платформу для изучения этих материалов и их электронных свойств.

Чтобы глубже понять квазикристалл, исследователи сотрудничали с профессором Роном Лифшицем из Тель-Авивского университета, экспертом по квазикристаллам. Под руководством Лифшица команде удалось настроить муаровый квазикристалл так, чтобы он продемонстрировал сверхпроводимость и признаки нарушения симметрии, что указывает на сильные электронные взаимодействия.

Хотя вокруг этих новых атомно тонких материалов все еще остается много загадок, это открытие открыло захватывающие возможности для дальнейших исследований и изучения их уникальных свойств. Способность создавать квазикристаллы и манипулировать ими контролируемым образом может проложить путь к разработке передовых электронных устройств и новым горизонтам в физике.

источники:

– Статья о природе: [ссылка]

- Новости MIT: [ссылка]