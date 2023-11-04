Вселенная как живой компьютер: изучение теории информационной динамики

Является ли Вселенная не чем иным, как сложной компьютерной системой, постоянно упорядочивающей и удаляющей ненужную информацию? Так считает доктор Мелвин Вопсон, доцент физики Портсмутского университета в Великобритании. В своем новаторском исследовании, опубликованном в журнале AIP Advances, доктор Вопсон раскрывает захватывающую концепцию, согласно которой наша реальность функционирует как огромная вычислительная машина.

Хотя идея симулированного существования приобрела популярность благодаря таким фильмам, как «Матрица», и размышлениям таких известных личностей, как Илон Маск, работы доктора Вопсона углубляются в область информационной физики. Он утверждает, что все во Вселенной на фундаментальном уровне состоит из битов информации.

Прорыв доктора Вопсона связан с его наблюдением генетических мутаций в контексте COVID-19. Вопреки традиционному пониманию случайных мутаций, он обнаружил, что они последовательно приводят к уменьшению энтропии, меры беспорядка. Это наблюдение бросает вызов второму закону термодинамики, который гласит, что энтропия либо увеличивается, либо остается неизменной.

Согласно 2-му закону инфодинамики, предложенному доктором Вопсоном, информационное содержание, связанное с любой системой, событием или процессом во Вселенной, сведено к минимуму. Этот принцип соответствует методам компьютерного программирования, используемым для сжатия данных. От биологической жизни до космических явлений — все системы, похоже, развиваются таким образом, чтобы оптимизировать свою информационную энтропию.

Эти новаторские открытия имеют далеко идущие последствия для различных научных дисциплин, включая биологию, физику и космологию. Доктор Вопсон считает, что теория информационной динамики может изменить наше понимание Вселенной в целом.

В предыдущем исследовании доктор Вопсон предположил, что информация является фундаментальным строительным блоком Вселенной, обладающим физической массой и квалифицируемым как пятое состояние материи. Он утверждает, что второй закон инфодинамики не только поддерживает эту идею, но и предполагает, что информация может служить неуловимой темной материей во Вселенной.

Хотя теории доктора Вопсона бросают вызов традиционному мышлению, они открывают захватывающие возможности для дальнейших исследований. В настоящее время он ищет финансирование для исследований, направленных на обнаружение и измерение информации в элементарных частицах. С помощью столкновений частиц и античастиц он надеется либо подтвердить, либо опровергнуть свои новаторские концепции.

Вселенная как живой компьютер — концепция, которая бросает вызов нашему восприятию и вызывает глубокие вопросы о природе реальности. Новаторское исследование доктора Вопсона предлагает нам переосмыслить саму структуру нашего существования и рассмотреть исключительную возможность того, что мы живем в сложно запрограммированной симуляции.

FAQ

Что такое информационная физика?

Информационная физика — это раздел науки, который утверждает, что все во Вселенной в основе своей состоит из информации. Он исследует, как информация ведет себя и взаимодействует в различных системах и процессах.

В чем заключается второй закон инфодинамики?

Второй закон инфодинамики, предложенный доктором Мелвином Вопсоном, гласит, что информационное содержание, связанное с любой системой, событием или процессом во Вселенной, сведено к минимуму. Этот принцип предполагает, что системы, включая биологическую жизнь, развиваются в направлении оптимального состояния пониженной информационной энтропии.

Что такое энтропия?

В контексте исследования доктора Вопсона энтропия относится к мере беспорядка внутри системы. Второй закон термодинамики гласит, что энтропия в изолированной системе может только увеличиваться или оставаться неизменной с течением времени.

Как исследования доктора Вопсона связаны с темной материей?

Доктор Вопсон предполагает, что информация, которая, по его мнению, является фундаментальным строительным блоком Вселенной, также может объяснить неуловимую темную материю. Он предполагает, что огромное количество информации, эквивалентное 10 в степени 93 битам информации при температуре 2.73 Кельвина, могло бы объяснить отсутствие темной материи во Вселенной.

Каковы последствия исследования доктора Вопсона?

Исследование доктора Вопсона бросает вызов традиционному пониманию и открывает новые возможности для изучения природы реальности. Это имеет значение для различных научных дисциплин, включая биологию, физику и космологию, и требует переоценки Вселенной в целом.