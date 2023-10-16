Практический пример: Отсутствие связи и мониторинга приводит к смерти пациента

В недавнем случае врач был признан виновным в том, что не получил полную информацию от пациента и не осуществлял должного наблюдения за ним, что привело к его смерти. Пациент, г-н П., поступил в отделение неотложной помощи с сильной болью, но не смог позволить своей жене сопровождать его из-за протоколов COVID-19. Лечащий врач доктор Д. быстро поставил ему диагноз панкреатит и прописал гидроморфон от боли. Однако доктор Д. не назначил наблюдение за г-ном П., несмотря на то, что у него в анамнезе было обструктивное апноэ во сне.

В течение 28 часов г-н П. получил в общей сложности 27 миллиграммов гидроморфона. На следующий день его нашли без сознания в постели, и у него случилась остановка сердца. Хотя его реанимировали, у него было необратимое повреждение головного мозга, и его отключили от системы жизнеобеспечения. Вдова г-на П. подала иск против доктора Д., утверждая, что он не смог собрать соответствующую историю болезни и не поместил ее мужа на мониторы.

В ходе судебного разбирательства медицинские эксперты показали, что врач не соблюдал стандарты медицинской помощи, не назначив наблюдение за пациентом, получающим опиоиды. Они также раскритиковали недостаточность истории болезни, собранной доктором Д., заявив, что если бы он знал об апноэ во сне у пациента, он, возможно, принял бы другие решения относительно лечения боли. После пяти дней судебного разбирательства присяжные признали доктора Д. виновным и присудили семье компенсацию в размере более 20 миллионов долларов.

Этот случай служит напоминанием о важности эффективного общения между пациентами и практикующими врачами. Врач должен был специально спросить о проблемах с дыханием, включая апноэ во сне, при назначении лекарства, которое известно своим потенциалом вызывать угнетение дыхания. Кроме того, необходимо было осуществлять адекватный мониторинг для быстрого выявления любых побочных реакций.

Неясно, оказала ли продолжающаяся пандемия какое-либо влияние на это дело, поскольку на суде об этом не упоминалось. Такие факторы, как нехватка оборудования для мониторинга или кадровые проблемы, могли повлиять на качество предоставляемой помощи. Однако сама больница в иске не названа.

В заключение, практикующие врачи должны уделять приоритетное внимание эффективному общению и тщательному мониторингу для обеспечения безопасности пациентов. Этот случай подчеркивает важность задавать правильные вопросы и собирать всесторонний медицинский анамнез. Поступая таким образом, медицинские работники могут принимать обоснованные решения и предотвращать причинение вреда своим пациентам.

источники:

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