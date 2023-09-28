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Наука

Зонд НАСА OSIRIS-REx успешно взял пробу с астероида

ByМамфо Брешиа

сентябрь 28, 2023
Зонд НАСА OSIRIS-REx успешно взял пробу с астероида

Зонд НАСА OSIRIS-REx вошел в историю, успешно отобрав образцы астероида. Космический корабль, который находился на орбите астероида Бенну в течение последних двух лет, совершил непродолжительное приземление на поверхность астероида, чтобы собрать образец реголита или рыхлой породы и пыли. Этот образец даст ученым ценную информацию о формировании и составе астероидов.

Успешный маневр отбора проб, известный как Touch-and-Go (TAG), состоялся 20 октября. Зонд OSIRIS-REx, построенный компанией Lockheed Martin, осторожно приблизился к поверхности Бенну, и его механизм сбора проб Touch-and-Go (TAGSAM) выдвинулся, чтобы войти в контакт с поверхностью астероида. Затем TAGSAM выпустил баллон с азотом под давлением, взболтав реголит, который затем был собран в камере для сбора проб.

Процесс был тщательно спланирован и выполнен, при этом космический корабль самостоятельно выполнял этапы спуска и подъема маневра. OSIRIS-REx останется вблизи Бенну в течение следующих нескольких лет, проводя дальнейшие исследования астероида и готовясь к его возвращению на Землю. В 2023 году космический корабль выпустит капсулу с образцом, которая спустится на парашюте на посадочную площадку в штате Юта, где ученые заберут ее для анализа.

Астероид Бенну представляет особый интерес для ученых, поскольку это богатый углеродом астероид. Изучение его состава даст представление о ранней Солнечной системе и происхождении жизни на Земле. Данные, собранные в ходе миссии OSIRIS-REx, будут способствовать нашему пониманию астероидов и их потенциального воздействия на Землю.

источники:
– Зонд НАСА OSIRIS-REx успешно взял пробу с астероида. (Дата: 20 октября 2020 г.)
– ОСИРИС-РЕкс. (Источник: НАСА)

By Мамфо Брешиа

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