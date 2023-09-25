Самый большой образец астероида, когда-либо собранный, вернулся на Землю

Семилетнее космическое путешествие НАСА завершилось захватывающим завершением: капсула с самым большим образцом астероида приземлилась в пустынях штата Юта. Ученые возлагают большие надежды на этот образец, поскольку ожидается, что он предоставит ценную информацию о формировании нашей Солнечной системы и условиях, которые сделали Землю пригодной для жизни.

Путешествие преодолело ошеломляющее расстояние в 6.21 миллиарда километров, что сделало его первой в истории США миссией по возвращению образцов такого рода. Глава НАСА Билл Нельсон выразил свой энтузиазм по поводу миссии, заявив, что астероидная пыль предоставит ученым необыкновенную возможность заглянуть в зарождение нашей Солнечной системы.

Зонд OSIRIS-REx собрал образец астероида после приземления на поверхность Бенну, через четыре года после его запуска в 2016 году. По оценкам НАСА, образец содержит примерно 250 граммов (9 унций) пыли со каменистой поверхности астероида. Образец хранился в капсуле, выпущенной зондом на высоте более 107,826 XNUMX километров.

Самой сложной частью миссии был спуск капсулы через атмосферу Земли. Во время огненного прохождения капсула достигла температуры 2,760 градусов по Цельсию (5,000 градусов по Фаренгейту). Тем не менее, НАСА успешно организовало мягкую посадку в 8:52 утра на испытательном и тренировочном полигоне штата Юта.

Эта веха представляет собой значительное достижение в освоении космоса, поскольку сбор этого беспрецедентного образца астероида может углубить наше понимание происхождения нашей Солнечной системы. Анализ этого образца, несомненно, откроет новые тайны и будет способствовать расширению наших знаний о Вселенной.

источники:

– НАСА (URL не указан)

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