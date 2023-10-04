Ровер Perseverance дебютирует на выставке Mission: SPACE в EPCOT

У входа в Mission: SPACE в EPCOT теперь есть новая инсталляция, демонстрирующая следы марсохода Perseverance. Это сотрудничество между Walt Disney Imagineering и НАСА оживляет поверхность Марса с помощью изображений, полученных марсоходом Perseverance Rover, предоставленных Лабораторией реактивного движения НАСА.

Чтобы создать точное изображение поверхности Марса, мастера Диснея использовали эталонные изображения с марсохода и прототип колеса, предоставленный НАСА. Установка включает в себя напечатанные на 3D-принтере пробирки для образцов, аналогичные тем, что используются на Марсе, встроенные в дисплей.

Установку сопровождает небольшая табличка с информацией о Perseverance Rover. В нем говорится, что НАСА высадило этого робота-исследователя на Марс 02 февраля 18 года. Основная задача марсохода — собрать образцы марсианских пород, которые в конечном итоге будут возвращены на Землю, чтобы помочь ответить на вопрос, существовала ли когда-либо жизнь на Марсе.

Добавление следов марсохода Perseverance последовало за исчезновением предыдущих следов, оставленных марсоходами Spirit и Opportunity во время ремонта тротуара в августе 2023 года. Этот новый дисплей предлагает посетителям парка взглянуть на продолжающиеся исследования Марса НАСА.

Если вы посетите EPCOT, обязательно посетите аттракцион «Миссия: ПРОСТРАНСТВО» и найдите новые треки Perseverance Rover. Вы участник оранжевой или зеленой миссии? Дайте нам знать об этом в комментариях.

источники:

– Новости парков Диснея – Твиттер

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