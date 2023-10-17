Исследователи манипулируют светом, имитируя эффекты гравитации, открывая возможности для связи 6G

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Physical Review A, показало, что группа исследователей смогла манипулировать поведением света таким образом, чтобы имитировать эффекты гравитации. Под руководством профессора Кёко Китамуры из Университета Тохоку исследователи исследовали, может ли искажение решетки в фотонных кристаллах вызывать эффекты псевдогравитации. Фотонные кристаллы — это материалы, которые могут контролировать и манипулировать светом посредством периодического расположения различных материалов.

Внеся искажение решетки в фотонные кристаллы, исследователи нарушили регулярное расстояние и создали изогнутую траекторию луча внутри кристалла, напоминающую путь света вблизи массивных небесных тел, таких как черные дыры. Используя искаженные кремниевыми фотонные кристаллы и терагерцовые волны, команда успешно продемонстрировала отклонение этих волн.

Значение этого исследования огромно и имеет важное значение для оптики, материаловедения и развития связи 6G. Способность манипулировать светом подобно гравитации открывает возможности для передовых приложений в области телекоммуникаций. Используя гравитационные эффекты, фотонные кристаллы могут проложить путь к достижениям в области физики гравитона.

Это исследование демонстрирует потенциал фотонных кристаллов преломлять свет и контролировать его поведение, предоставляя ученым новый инструмент для изучения манипулирования светом в различных областях. Результаты подчеркивают важность понимания и воспроизведения эффектов гравитации в развитии инновационных технологий. Это исследование не только расширяет наши знания о манипулировании светом, но и имеет далеко идущие последствия для фундаментальной физики.

источники:

– Канджи Нандзё и др., «Отклонение электромагнитных волн под действием псевдогравитации в искаженных фотонных кристаллах», Physical Review A (2023). DOI: 10.1103/PhysRevA.108.033522

– Университет Тохоку