Исследователи из Рочестера разрабатывают фотонные чипы для замены гироскопов в дронах

Исследователи из Рочестерского университета работают над разработкой фотонных чипов, которые смогут заменить гироскопы, используемые в настоящее время в дронах. Используя квантовую технику, известную как усиление слабого значения, эти чипы могут обеспечить тот же уровень чувствительности, что и объемные оптические гироскопы, но в компактной портативной форме. Это достижение может произвести революцию в навигации для дронов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), позволяя им летать в районах, где сигналы GPS заблокированы или недоступны.

Хайме Карденас, доцент Института оптики, получил грант Национального научного фонда на руководство этим исследовательским проектом до 2026 года. В настоящее время гироскопы, используемые в современных дронах, основаны на катушках оптоволокна длиной в несколько километров или имеют ограниченный динамический диапазон. Компромисс между размером и производительностью препятствовал разработке сверхкомпактных гироскопов навигационного класса. Карденас стремится преодолеть это ограничение, реализуя слабое усиление на небольшом фотонном чипе с высококачественным факторным кольцевым резонатором.

Усиление слабых значений дает преимущества перед традиционными методами, поскольку оно усиливает сигнал интерферометрического измерения без усиления технического шума. В то время как предыдущие демонстрации слабого усиления требовали сложных лабораторных установок, Карденас и его команда стремятся реализовать эту технику на компактном фотонном чипе. Это позволит разработать меньшие по размеру и более надежные гироскопы, подходящие для навигационных целей.

Помимо технических аспектов проекта, Карденас планирует сотрудничать с университетским Центром лидерства и разнообразия Дэвида Т. Кернса. Они стремятся привлечь недостаточно представленные группы и предоставить исследовательский опыт старшеклассникам из школьного округа Рочестера, стимулируя их интерес к карьере STEM.

Это исследование может значительно улучшить навигацию дронов и расширить применение беспилотных летательных аппаратов в различных отраслях.

источники:

– Университет Рочестера

- Национальный научный фонд