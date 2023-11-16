Новая статья: Фосфор во внешней галактике: исследование альтернативных источников

Фосфор является важным элементом в формировании планет и существовании биологической жизни. Однако его наблюдали только в пределах внутренних 12 килопарсеков (кпк) нашей Галактики, что представляет собой проблему для исследователей, изучающих его поведение и происхождение. Недавнее исследование пролило новый свет на эту тему, обнаружив газообразный фосфор во Внешней Галактике, в частности, в плотном облаке, известном как WB89-621, расположенном в 22.6 кпк от Галактического центра.

Обнаружение фосфора в WB89-621 стало возможным благодаря анализу миллиметровых спектров двух молекул: PO и PN. Удивительно, но содержание этих молекул в WB89-621 оказалось сопоставимым с значениями, наблюдаемыми вблизи Солнечной системы. Это открытие бросает вызов традиционному пониманию того, что фосфор в галактиках в основном производится сверхновыми типа II. Поскольку во Внешней Галактике нет сверхновых, необходимо рассмотреть альтернативный источник фосфора.

Одной из возможностей является гипотеза «Галактических фонтанов», согласно которой выброшенный сверхновой материал перераспределяется по всему гало и окологалактической среде. Однако нет никаких свидетельств существования облаков-фонтанов на таких больших расстояниях. Другое потенциальное объяснение заключается в процессах захвата нейтронов, происходящих в звездах асимптотической ветви гигантов с меньшей массой (AGB). Эти звезды более распространены во Внешней Галактике и могут производить как фосфор, так и углерод.

Обнаружение фосфора в WB89-621 бросает вызов современным моделям химической эволюции галактик, которые часто полагаются на увеличение производства сверхновых, чтобы соответствовать наблюдаемому содержанию. Это открытие подчеркивает необходимость изучения альтернативных источников и процессов, ответственных за распределение фосфора внутри галактик. Будущие исследования, несомненно, дадут дальнейшее понимание роли звезд AGB и сложного взаимодействия между звездным нуклеосинтезом и галактическим химическим обогащением.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Каково значение фосфора в формировании планет и биологии?

Ответ: Фосфор играет жизненно важную роль в формировании планет и является важнейшим элементом биологических процессов.

Вопрос: Как было затруднено изучение фосфора?

Ответ: Неблагоприятные атомные переходы затруднили изучение фосфора.

Вопрос: Где в нашей Галактике раньше наблюдался фосфор?

Ответ: Фосфор был обнаружен во внутренних 12 кпк Галактики.

Вопрос: Что такое WB89-621?

A: WB89-621 — плотное облако, расположенное на расстоянии 22.6 кпк от центра Галактики.

Вопрос: Каковы потенциальные альтернативные источники фосфора во Внешней Галактике?

Ответ: Исследование предполагает, что звезды асимптотической ветви гигантов с меньшей массой могут быть ответственны за производство фосфора во Внешней Галактике.

Вопрос: Как обнаружение фосфора в WB89-621 бросает вызов современным моделям?

Ответ: Обнаружение фосфора во Внешней Галактике ставит под сомнение предположение о том, что фосфор в основном производится сверхновыми.