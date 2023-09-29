Исследователи QUT возглавляют проект по борьбе с вредителями садоводства

Исследователи QUT возглавляют проект стоимостью 9 миллионов долларов, направленный на борьбу с насекомыми-вредителями в рамках Торгового альянса Fresh and Secure Trade Alliance (FASTA), инициативы, направленной на защиту и увеличение экспорта садоводства из Австралии. Проект, который будет осуществляться в течение восьми лет, направлен на обеспечение безопасной внутренней и международной торговли свежей продукцией, быстрое реагирование на возникающие торговые проблемы и предоставление новых инструментов для борьбы с вредителями садоводства.

Исследовательская группа QUT, состоящая из экспертов в области биологии, экологии и сельского хозяйства, сосредоточится на изучении физиологии стресса у насекомых. Они будут исследовать, как насекомые-вредители реагируют на стрессовые воздействия, такие как жара, холод и химические средства борьбы. Изучая физиологические и генетические реакции этих вредителей, команда стремится получить информацию, которая может быть использована для разработки эффективных методов дезинфекции фруктов и стратегий борьбы с вредителями в полевых условиях.

Насекомые-вредители представляют собой серьезную проблему для садоводческой отрасли Австралии, влияя на производство и торговлю как внутри страны, так и за рубежом. Чтобы гарантировать, что экспорт австралийского садоводства свободен от вредителей, торговым партнерам необходимы доказательства эффективных фитосанитарных обработок, направленных на защиту растений и растительных продуктов от вредителей, болезней и загрязнителей.

Кроме того, команда QUT будет участвовать в других исследовательских центрах FASTA. Они будут оказывать помощь в наблюдении и диагностике насекомых-вредителей, разрабатывать новые стратегии борьбы и работать над выведением сортов растений, устойчивых к плодовым мухам.

Этот совместный исследовательский проект, возглавляемый исследователями QUT, является важным шагом на пути к защите экспорта садоводства из Австралии, предоставляя производителям необходимые инструменты для эффективной борьбы с вредителями, а также обеспечивая чистоту и здоровье растений как на внутреннем, так и на международном рынках.

источники:

– Университет QUT: qut.edu.au