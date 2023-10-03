Пыльный дьявол замечен марсоходом Perseverance на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance недавно сделал снимки пылевого дьявола во время исследования кратера Джезеро на Марсе. Пылевой дьявол находился в районе, известном как «Хребет Торофэр», на западном краю кратера. Навигационные камеры марсохода (NavCams) зафиксировали пылевой смерч, а изображения были использованы для создания видео.

Пылевые вихри похожи на вихри на Земле и образуются, когда горячий воздух у поверхности быстро поднимается вверх через более холодный воздух. Изучая эти явления, ученые надеются лучше понять атмосферу Марса и улучшить модели погоды. Пылевой дьявол, обнаруженный Perseverance, находился примерно в 4 км от марсохода и имел диаметр около 60 метров. Его предполагаемая высота была определена путем анализа тени, которую он отбрасывал, и показало, что ее высота может составлять около 2 километров.

Пылевые дьяволы на Марсе больше, чем на Земле, из-за условий низкого давления на планете. Они играют решающую роль в перемещении и перераспределении пыли по поверхности Марса. Эти вихри чаще всего наблюдаются в весенне-летний сезон, но их появление невозможно предсказать заранее. Чтобы следить за атмосферой на предмет пылевых дьяволов, «Персеверанс» регулярно ведет наблюдения во всех направлениях.

Определение характеристик атмосферы Марса является одной из основных задач миссии Perseverance, наряду с марсоходом Curiosity. Всякий раз, когда обнаруживается пылевой дьявол, делается несколько черно-белых изображений для дальнейшего анализа динамики атмосферы планеты. Использование черно-белых изображений помогает сохранить передачу данных обратно на Землю.

Это недавнее открытие расширяет наши знания о погодных условиях Марса и способствует общему пониманию марсианской окружающей среды. Дальнейшие исследования и наблюдения марсоходов НАСА продолжат давать ценную информацию об атмосфере планеты и динамике погоды.

источники:

- НАСА