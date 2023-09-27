Марсоход НАСА Perseverance установил рекорд скорости, преодолевая валуны на Марсе

Марсоход НАСА Perseverance установил выдающийся рекорд скорости, успешно преодолев сложное поле валунов за долю времени, которое потребовалось бы его предшественнику, марсоходу Curiosity. Ровер вошел в кратер Джезеро 26 июня и вышел на другую сторону 31 июля, пройдя территорию, известную как Пик Сноудрифт. Тайлер Дель Сесто, заместитель руководителя отдела планирования марсоходов компании Perseverance, описал этот регион как «полностью заваленный этими большими камнями». Вместо того, чтобы маневрировать вокруг валунов, возможности автономного вождения Perseverance позволили ему преодолеть препятствие в лоб.

Perseverance, который приземлился на Марсе в начале этого года, оснащен системой AutoNav — функцией самостоятельного вождения, которая позволяет марсоходу принимать решения в режиме реального времени. Предыдущие марсоходы также имели возможности автоматической навигации, но они были более ограниченными. Например, марсоходу Sojourner приходилось останавливаться каждые 5.1 дюйма, чтобы переоценить свои планы, а марсоходу Spirit и Opportunity приходилось делать это каждые 1.6 фута. Curiosity, в настоящее время исследующий гору Шарп, получил обновления программного обеспечения для улучшения автоматической навигации, но ему по-прежнему требовались перерывы для планирования маршрута. Напротив, Perseverance — первый марсоход с двумя компьютерными мозгами, работающими вместе, что позволяет ему быстро принимать решения на ходу.

Благодаря своей способности думать на лету, «Персеверанс» смог преодолеть пик Сноудрифт всего за месяц, что значительно быстрее, чем это потребовалось бы «Кьюриосити». Ровер преодолел в общей сложности 2,490 футов по сравнению с первоначальным запланированным маршрутом в 1,706 футов. Это отклонение произошло из-за того, что система AutoNav корректировала свой путь для маневра вокруг камней, которые не были видны на орбитальных изображениях, используемых для планирования маршрута.

Perseverance также установил другие рекорды скорости с момента прибытия на Марс. Он является рекордсменом по самому длинному расстоянию автономного движения за день — 1,140.7 фута и самому продолжительному плаванию без помощи человека — 2,296.2 фута. Однако предстоящая местность, с которой столкнется марсоход, как ожидается, будет более сложной, чем ровное дно кратера Джезеро, где были достигнуты эти рекорды.

Продолжая свою миссию по поиску признаков прошлой микробной жизни на Марсе, «Персеверанс» недавно начал пересекать стену Манду, хребет вдоль западного края кратера. Марк Маймон, заместитель руководителя группы Perseverance по роботизированным операциям, признал потенциальные проблемы, связанные с новой местностью, но выразил уверенность, заявив: «Вот где находится наука. Мы готовы."

источники:

– Обновление миссии NASA Perseverance Rover –

https://mars.nasa.gov/mars2020/mission/where-is-the-rover/

– Марсоход НАСА «Настойчивость» устанавливает рекорд дальности –

https://www.nasa.gov/feature/jpl/nasa-s-mars-perseverance-rover-sets-distance-record

– AutoNav: позволяя марсоходам думать самостоятельно –

https://www.nasa.gov/feature/jpl/autonav-allowing-mars-rovers-to-think-for-themselves