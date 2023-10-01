Пылевой дьявол замечен на Марсе марсоходом Perseverance

Марсоход Perseverance недавно снял кадры действия пылевого дьявола на Марсе. Пылевые дьяволы, представляющие собой небольшие вихри, распространены на Красной планете из-за ее тонкой атмосферы. Когда поверхность Марса нагревается на солнце, но окружающая атмосфера остается прохладной, поднимающийся воздух может начать вращаться и образовать пылевой дьявол.

Кадры с пылевым дьяволом были сняты одной из черно-белых навигационных камер Perseverance, называемой Navcams. На нем изображена белая колонна, движущаяся по вершине хребта, известного как Хребет Торофэр, со скоростью около 12 миль в час. Несмотря на то, что удалось запечатлеть только нижнюю часть пылевого дьявола, ученые смогли оценить его высоту по отбрасываемой им тени. Они определили, что если бы пылевой дьявол представлял собой вертикальный столб, его высота составляла бы примерно 1.2 мили (2 километра).

Пылевой дьявол, замеченный Perseverance, находился примерно в 2.5 милях от него и имел ширину около 200 футов. Это наблюдение было сделано во время пикового сезона пыльных бурь в северном полушарии Марса, где в настоящее время находится марсоход. Активность пылевых дьяволов на Марсе варьируется в зависимости от сезона, и летом они, скорее всего, появятся.

Тонкая атмосфера Марса, плотность которой составляет всего 1% от плотности атмосферы Земли, позволяет этим пылевым дьяволам расти больше по сравнению с их земными собратьями. Фактически, в редких случаях пыльные бури на Марсе могут стать глобальными событиями, охватывающими всю планету.

Черно-белые навигационные камеры, используемые Perseverance, не только помогают марсоходу в навигации, но и служат ценным инструментом для наблюдения за окружающей местностью на предмет таких явлений, как пыльные бури. Хотя невозможно предсказать, когда и где произойдут эти события, ученые надеются заснять больше кадров пылевых бурь во время миссии марсохода.

Источник: НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех.