Уникальный закат Марса: потрясающий в прохладном голубом цвете

Марсоход Perseverance сделал потрясающую фотографию марсианского заката в свой 842-й день на Марсе. На этом потустороннем изображении марсианское небо вокруг Солнца излучает прохладный синий оттенок, совершенно не похожий ни на один земной закат, который мы когда-либо видели.

Логическое объяснение этого уникального заката кроется в различиях между Марсом и Землей. Марс находится дальше от Солнца, а это означает, что солнечный свет на Красной планете не такой мощный, как на Земле, и составляет менее половины солнечного света, который получает Земля. Более того, на Марсе имеется лишь часть земной атмосферы, состоящая в основном из углекислого газа со следами азота и кислорода.

На Земле солнечный свет взаимодействует с кислородом, азотом и другими частицами в атмосфере, вызывая рассеяние синего света, который придает нашей планете характерное голубое небо в течение дня. Однако марсианская атмосфера по-разному взаимодействует с солнечным светом. Вместо взаимодействия с кислородом или азотом солнечный свет на Марсе взаимодействует с богатой железом пылью, взвешенной в тонкой атмосфере. Это взаимодействие рассеивает низкочастотный красный свет в течение дня, в результате чего небо становится красным.

В сумерках красный свет рассеивается, открывая прохладный синий оттенок марсианского неба из-за пыльной дымки. Как объясняет ученый-атмосферник Марк Леммон: «Очень мелкая пыль на Марсе имеет правильный размер, поэтому синий свет более эффективно проникает в атмосферу. Когда синий свет рассеивается от пыли, он остается ближе к направлению Солнца, чем свет других цветов. Остальная часть неба кажется желтой или оранжевой, поскольку желтый и красный свет рассеиваются по всему небу, вместо того, чтобы поглощаться или оставаться близко к Солнцу».

Сумеречный час на Марсе предоставляет исследователям уникальную возможность изучить атмосферу Красной планеты. Марсоходы, такие как Perseverance и Curiosity, в это время делают потрясающие изображения пыли и облаков на темном фоне. Эти изображения помогают ученым обнаруживать и изучать пылевые и ледяные облака, раскрывая понимание изменений размера частиц в облаках и того, как они меняются с течением времени.

На протяжении почти двух десятилетий марсоходы постоянно фиксировали величие марсианских закатов, создавая захватывающие фотографии, которые продолжают очаровывать как ученых, так и любителей космоса.

источники:

ScienceAlert