Инопланетные закаты Марса: уникальный феномен

Марсоход Perseverance недавно сделал захватывающий снимок марсианского заката в свой 842-й день на Марсе. Фотография показала потустороннее зрелище с холодным голубым свечением, исходящим из неба красной планеты. Это зрелище не похоже ни на что, что мы видим здесь, на Земле, и это обусловлено несколькими факторами.

Марс расположен дальше от Солнца, чем Земля, а значит, получает значительно меньше солнечного света. Фактически, Марс получает вдвое меньше солнечного света, чем Земля. Кроме того, Марс имеет совершенно другую атмосферу по сравнению с нашей планетой. Атмосфера Марса состоит в основном из углекислого газа с небольшим количеством азота и кислорода.

Когда солнечный свет попадает в атмосферу Земли, он взаимодействует с кислородом, азотом и другими частицами, рассеивая синий свет и придавая нашему небу голубой вид. Однако на Марсе солнечный свет взаимодействует с частицами пыли, богатыми железом, в атмосфере. Это взаимодействие рассеивает низкочастотный красный свет, в результате чего небо днем ​​становится красным. В сумерках красный свет фильтруется, оставляя прохладное синее свечение.

Различия в составе атмосферы и взаимодействии солнечного света между Землей и Марсом создают эти потрясающе уникальные закаты. На Марсе мелкие частицы пыли в атмосфере позволяют синему свету проникать более эффективно. Остальная часть неба кажется желтой или оранжевой, поскольку желтый и красный свет рассеиваются во всех направлениях.

Сумерки на Марсе — особенно интересное время для исследователей, поскольку они дают возможность изучить пыль и облака в марсианской атмосфере. Изображения, сделанные за это время, могут помочь ученым изучить состав атмосферы и обнаружить облака пыли и льда.

Различные марсоходы, в том числе Curiosity, Perseverance, Spirit и Opportunity, на протяжении многих лет фотографировали закаты Марса. Каждое изображение демонстрирует великолепие этого инопланетного явления.

Таким образом, закаты на Марсе являются результатом расстояния планеты от Солнца, ее уникального состава атмосферы и взаимодействия солнечного света и богатой железом пыли. Прохладное голубое свечение в сумерках добавляет очарования марсианским закатам, предоставляя ученым ценную информацию об атмосфере планеты и погодных условиях.

источник:

– Бот изображений миссии на Марс (@MarsMissionImgs)

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/МССС/Дамиа Буик

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/MSSS/PDS/USGS/Дамиа Буик

– НАСА/Лаборатория реактивного движения-Калтех/МССС