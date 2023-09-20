Космический корабль «Варда» застрял на орбите и ожидает разрешения на возвращение на Землю

Коммерческий космический корабль, принадлежащий Varda Space Industries, стартапу, специализирующемуся на космическом производстве, находится на орбите дольше, чем ожидалось, поскольку он ожидает разрешения правительства на возвращение на Землю с коллекцией фармацевтических образцов. Спутник был запущен 12 июня с первоначальной целью миссии сроком на один месяц, чтобы продемонстрировать технологию компании по производству коммерческих материалов, в частности фармацевтических препаратов, внутри возвращаемой капсулы, предназначенной для возвращения продуктов на Землю для анализа и коммерческого использования.

Однако возвращение капсулы Варды в настоящее время приостановлено после того, как Федеральное управление гражданской авиации (ФАУ) и ВВС США отказали в разрешении на ее посадку в отдаленной части штата Юта. В ФАУ заявили, что Varda запустила свой аппарат без лицензии на повторный вход и не соответствовала нормативным требованиям. Варда потребовал пересмотра решения, которое в настоящее время находится на рассмотрении. В начале сентября компания планировала совершить посадку на испытательно-тренировочном полигоне штата Юта, но ей было отказано в разрешении из соображений безопасности.

Компания Varda Space Industries заверила, что ее космический корабль находится в хорошем состоянии и «исправен по всем системам». Хотя космический корабль рассчитан на то, чтобы при необходимости оставаться на орбите целый год, компания активно работает с правительственными партнерами, чтобы как можно скорее вернуть капсулу на Землю.

Управление коммерческих космических операций ФАУ отвечает за лицензирование операций коммерческого запуска и входа в атмосферу. Однако агентство в основном рассматривает заявки на получение лицензий на запуск, а лицензирование повторного входа является относительно новым явлением. В этом году ФАУ лицензировало 82 коммерческих запуска, что значительно больше, чем в предыдущие годы. Увеличение числа коммерческих запусков в основном обусловлено растущей частотой запусков SpaceX. ФАУ запросило дополнительное финансирование, чтобы идти в ногу с растущей коммерческой космической отраслью.

Основными опасениями ФАУ при рассмотрении заявок на получение лицензий являются безопасность населения, риск материального ущерба, экологические угрозы и последствия для национальной безопасности. Хотя ФАУ редко полностью отказывает в выдаче лицензии, возвращаемые аппараты по-прежнему встречаются относительно редко. На сегодняшний день только две компании получили коммерческую лицензию ФАУ на повторный вход в атмосферу.

Варда и ФАУ обсуждали планы компании по регулярному возвращению автоматических космических капсул на Землю и потенциальное влияние этого на коммерческие воздушные перевозки.