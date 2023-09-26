Астрономы определили идеальное место на Луне для размещения человеческой базы

Группа исследователей определила место на Луне, которое обеспечивает идеальные условия для будущей человеческой базы. Расположенная на южном полюсе Луны, эта область между двумя кратерами обеспечивает легкий доступ к значительному количеству воды и постоянно получает солнечный свет. Наличие солнечного света имеет решающее значение для использования солнечных панелей для выработки электроэнергии.

Чтобы определить наиболее подходящее место, ученые изучили данные пяти разных кратеров: де Жерлаш, Хенсон, Свердруп, Шеклтон и безымянного кратера. Учитываемые факторы включали распределение водяного льда, углы наклона и количество солнечного света, доступного в каждом месте. Дополнительно оценивалась плотность ледяной воды, углекислого газа и других потенциальных источников энергии. Исследователи также отдали приоритет необходимости доступа и связи с Землей.

После тщательного анализа команда определила, что кратер Хенсон предлагает наиболее благоприятные условия для создания первой человеческой базы на Луне. Однако они полагают, что в будущем возможно расширение и на другие территории. По словам руководителя группы Джованни Леоне, кратеры Свердруп-Хенсон, где расположен кратер Хенсон, представляют собой ворота для потенциального расширения.

Важно отметить, что наблюдения и выводы исследователей основаны на дистанционном анализе данных. При непосредственном наблюдении за районом существует вероятность того, что некоторые детали могут измениться. Симеон Барбер, ученый из Открытого университета в Великобритании, подчеркнул важность получения «наземных измерений» для предоставления более точной информации для будущих планов лунной базы.

Таким образом, астрономы определили конкретное место на Луне, которое обладает необходимыми ресурсами и условиями для существования человеческой базы. Кратер Хенсон, расположенный на южном полюсе Луны, считается лучшим местом для первоначальной базы. Этот прорыв обеспечивает основу для будущих исследований Луны и потенциал для дальнейшего расширения в соседние районы.

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