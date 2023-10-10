Древнейшие свидетельства каннибализма как погребальной практики

Новый анализ палеолитических человеческих останков из Северной Европы предполагает, что каннибализм был широко распространенной погребальной практикой среди мадленской культуры 15,000 XNUMX лет назад. Это открытие бросает вызов убеждению, что каннибализм был редкостью среди людей, и проливает свет на погребальную практику мадленцев.

Палеоантрополог Сильвия Белло из Музея естественной истории в Лондоне объясняет, что вместо того, чтобы хоронить своих мертвецов, мадленцы их поедали. Эта практика каннибализма была частью распространенного погребального поведения среди мадленских групп. Это старейшее свидетельство использования каннибализма в качестве погребальной практики.

Археологам давно известно, что в мадленской культуре погребальные практики отличались от современных. Предыдущие находки в пещере Гофа в ущелье Чеддер свидетельствовали о каннибализме. Однако исследователи Сильвия Белло и Уильям Марш из Музея естественной истории провели всесторонний обзор опубликованной литературы и обнаружили доказательства каннибализма в 13 из 59 мест по всей Европе.

Более того, анализ показал, что мадленцы, практиковавшие каннибализм, генетически отличались от эпиграветтианцев, которые хоронили своих мертвецов и позже заменили мадленианцев. Это предполагает смену населения, а не культурную ассимиляцию.

Исследование дает ценную информацию о культурных практиках и генетическом происхождении мадленской и эпиграветтской культур в период палеолита. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы глубже понять эту ужасную погребальную практику.

Источник: Четвертичные научные обзоры.