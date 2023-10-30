Обнаружена впечатляющая скорость Международной космической станции

Знаете ли вы, что Международная космическая станция (МКС) — это не только научное чудо, но и движущаяся с ошеломляющей скоростью? Хотя МКС, возможно, и не такая быстрая, как зонды дальнего космоса или солнечный зонд «Паркер», она движется по небу с впечатляющей скоростью — 28,000 17,500 километров в час (90 16 миль в час). Это означает, что он совершает полный оборот вокруг Земли каждые XNUMX минут, наблюдая XNUMX замечательных восходов и закатов каждый день.

Чтобы понять истинную величину скорости МКС, лучше всего увидеть ее собственными глазами. Благодаря захватывающему видео, созданному с помощью Microsoft Flight Simulator 2020, мы можем визуализировать перемещение МКС по поверхности Земли. Видео переносит нас в смоделированное путешествие, демонстрируя полет МКС прямо над землей. Наблюдая, как МКС парит над лесами, горами и такими знаковыми городами, как Нью-Йорк, мы вспоминаем о поразительной скорости, с которой она движется. За считанные секунды он пролетает мимо захватывающих дух пейзажей, путешествие по которым по земле заняло бы часы.

Пока МКС парит над поверхностью Земли, важно отметить, что ее миссия не вечна. В конечном итоге МКС будет выведена из эксплуатации, и ведется подготовка к ее спуску обратно на Землю. Когда придет время, орбита МКС будет постепенно опускаться, заставляя ее спускаться к Земле. Место его последнего упокоения, известное как Точка Немо, находится в необитаемой зоне южной части Тихого океана. Это место, самая отдаленная точка на Земле, станет прощанием с МКС, когда она погрузится под поверхность океана в 2031 году.

Международная космическая станция не только предлагает беспрецедентные возможности для научных исследований, но и служит напоминанием о стремлении человечества к исследованиям. Его невероятная скорость и возможная судьба захватывают наше коллективное воображение, побуждая нас продолжать расширять границы научных открытий и освоения космоса.

FAQ

С какой скоростью движется Международная космическая станция (МКС)?

МКС движется с поразительной скоростью 28,000 17,500 километров в час (XNUMX XNUMX миль в час).

Сколько времени нужно МКС, чтобы совершить один оборот вокруг Земли?

МКС совершает один полный оборот вокруг Земли каждые 90 минут.

Что произойдет с МКС, когда ее миссия завершится?

Как только миссия будет завершена, МКС будет постепенно спускаться на Землю путем уменьшения ее орбиты. Он встретит свой конец в 2031 году в необитаемой зоне южной части Тихого океана, также известной как Точка Немо.

Каково значение точки Немо?

Точка Немо — самое удаленное место на Земле и служит местом спуска космических кораблей и спутников. Он обеспечивает безопасное место для окончательного спуска МКС вдали от населенных пунктов.