Астрономы исследуют необычное извержение новой звезды и раскрывают сложное поведение изменчивости

Международная группа астрономов использовала спутник НАСА для исследования транзитных экзопланет (TESS) для наблюдения за извержением Новой Лисички 2021 (V606 Vul). Эта конкретная новая звезда продемонстрировала поведение, отклоняющееся от типичного образца, что дало ученым ценную информацию о ее сложной изменчивости.

Новые звезды — это звезды, яркость которых резко возрастает, а затем постепенно возвращается в исходное состояние. Этот процесс может длиться месяцами и вызван процессом аккреции в тесной двойной системе, содержащей белый карлик и его спутник.

Извержение V606 Vul, обнаруженное 16 июля 2021 года, привлекло внимание группы астрономов из Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн. Они решили исследовать новую с помощью TESS, надеясь глубже понять ее поведение.

В ходе своих наблюдений исследователи проанализировали кривую блеска V606 Vul и обнаружили, что новая звезда достигла своей наибольшей визуальной величины во время второго пика, который произошел через 64 ​​дня после извержения. Они также выявили периодические колебания с приблизительным периодом 3.06 часа и средней размахом амплитуды 0.01 магнитной величины. Однако эти изменения исчезли, когда V606 Vul достиг максимальной оптической яркости.

Астрономы полагают, что эти изменения могут быть результатом азимутальной асимметрии фотосферы, окружающей двойную систему. С другой стороны, они предполагают, что азимутальная асимметрия температуры фотосферы также может объяснить эти наблюдения.

Это исследование знаменует собой первое использование фотометрии TESS для изучения извержений новых звезд, подчеркивая полезность этой космической платформы для изучения поведения галактических новых звезд. Высокая фотометрическая точность TESS позволяет астрономам обнаруживать изменения яркости новых звезд с чрезвычайно низкими амплитудами, которые трудно наблюдать с Земли. Кроме того, способность TESS проводить непрерывные наблюдения в течение месяца позволяет исследователям исследовать изменчивость в короткие сроки, к которым сложно получить доступ с помощью наземных наблюдений.

В целом, это исследование дает ценную информацию о сложной природе извержений новых звезд и подчеркивает потенциал TESS в дальнейшем понимании этих астрономических событий.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое новая?

Новая — это звезда, яркость которой резко возрастает из-за процесса аккреции в тесной двойной системе, содержащей белый карлик и его компаньона.

Что делает извержение V606 Vul уникальным?

Извержение V606 Vul отличается от типичного для новых звезд. Она демонстрирует более сложное поведение с периодическими изменениями и мини-вспышками, которые исчезают, когда новая достигает максимальной оптической яркости.

Почему TESS важен для изучения извержений новых звезд?

TESS, спутник НАСА для исследования транзитных экзопланет, обеспечивает высокую фотометрическую точность и непрерывные наблюдения в течение длительного периода. Это позволяет астрономам обнаруживать тонкие изменения яркости и исследовать изменчивость в короткие сроки, предоставляя ценную информацию о поведении галактических новых звезд, которую нелегко получить с помощью наземных наблюдений.

Какой вывод сделали исследователи в результате своего исследования?

Исследователи пришли к выводу, что их исследование с использованием фотометрии TESS стало первым в своем роде исследованием извержений новых звезд. Они также подчеркнули полезность TESS для характеристики изменчивости новых звезд и изучения их поведения.