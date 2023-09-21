Астрономы призывают к заключению международных соглашений по борьбе со спутниковым световым загрязнением

Астрономы всего мира выступают за международные соглашения по решению проблемы спутниковых группировок, вызывающих световое загрязнение космоса. Распространение этих спутниковых сетей ставит под угрозу целостность научных исследований и вызывает опасения по поводу потери темного неба.

В Соединенном Королевстве раздаются призывы к принятию новых правил планирования для защиты темного неба страны. Урбанизация Англии привела к значительному уменьшению видимости звезд, при этом, по оценкам, за последнее десятилетие небо было потеряно на 10 процентов. Эта потеря влияет не только на людей, но и на способность природы процветать в естественных темных условиях.

Консультанты по темному небу, такие как Дэн Окли, работают над сокращением светового загрязнения. Они подчеркивают, что темное небо имеет решающее значение для связи человечества со Вселенной и размышления над экзистенциальными вопросами. Меган Ивз, редактор журнала Nightscape, подчеркивает культурное значение звездных ночей, поскольку они вдохновляли искусство, музыку и фильмы на протяжении всей истории.

Помимо культурного аспекта, активисты утверждают, что световое загрязнение оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье. Воздействие искусственного света в ночное время нарушает циркадный ритм, влияя на выработку мелатонина, что может привести к различным проблемам с психическим здоровьем и заболеваниям.

Опасения, связанные со световым загрязнением, усилились с появлением спутниковых группировок. Астрономы, в том числе Роберт Мэсси, заместитель директора Королевского астрономического общества, подчеркивают влияние спутников на низкой околоземной орбите на научные исследования. Спутники Starlink, принадлежащие Илону Маску, вызывают особую озабоченность из-за их растущего количества и возможности нарушить наблюдения телескопов.

Спутниковые компании пытаются решить проблему светового загрязнения, используя различные покрытия и солнцезащитные козырьки, чтобы минимизировать отражение солнечного света. Однако с учетом планов дальнейших запусков спутников ожидается, что проблема светового загрязнения из космоса ухудшится. Китай, например, рассматривает возможность запуска группировки из 13,000 XNUMX спутников.

По мере того как световое загрязнение распространяется по всей Европе, темные места становится все труднее найти. Заповедники темного неба в национальных парках — это заветные места, где люди все еще могут ощутить красоту ночного неба. Однако стремительное развитие и строительство новых городов представляют угрозу для этих заповедников.

Сообщества, национальные парки и правительства должны приложить усилия для внедрения руководящих принципов, которые способствуют ответственному освещению и минимизируют негативное воздействие искусственного света на темное небо.

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