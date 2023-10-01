Ледяное поле Южной Патагонии: потрясающий ландшафт и индикатор изменения климата

На этом потрясающем изображении, сделанном спутником Copernicus Sentinel-2, показаны ледники и аквамариновые озера Южного Патагонского ледового поля, которое охватывает границу Чили и Аргентины. Ледяное поле, считающееся одной из крупнейших ледяных масс за пределами полярных регионов, является не только захватывающим зрелищем, но и важным индикатором изменения климата.

Формирование ледяного поля является результатом многолетнего накопления и сжатия снега, превращающего его в лед. Ледники, сформированные подстилающей топографией, часто образуются по краям ледяного поля. На изображении видно несколько ледников меньшего и большего размера, в том числе знаменитый аргентинский ледник Перито Морено, который питает озеро Аргентино и образует ледяную дамбу, отделяющую основную часть озера от его южного рукава.

Озера в этом районе часто питаются тающими ледниками, в результате чего их цвет варьируется от темно-синего до серого, в зависимости от наличия взвешенных мелких отложений. Этот осадок, известный как «ледниковое молоко», является продуктом абразии, возникающего при движении ледников по подстилающей породе. На снимке также виден Серый ледник, расположенный на территории национального парка Торрес-дель-Пайне, разделенного на три части участками земли.

Более темные линии, видимые на ледниках, представляют собой морены, скопления камней, почвы и мусора, отложенные ледниками. Можно наблюдать, как концы некоторых ледников откололись, образовав айсберги, которые теперь плавают во фьордах и озерах. Отступление ледников в Патагонии за последние 50 лет является явным свидетельством изменения климата и одним из основных факторов повышения уровня моря.

Спутниковые данные, подобные данным миссии Copernicus Sentinel-2, играют жизненно важную роль в мониторинге изменений массы, протяженности и толщины ледников. Благодаря этому ученые смогут лучше понять их влияние на повышение уровня моря и продолжить изучение последствий изменения климата в этом регионе.

источники:

– Содержит модифицированные данные Copernicus Sentinel (2023 г.), обработанные ESA, CC BY-SA 3.0 IGO.