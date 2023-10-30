Новый прорыв: миниатюрные ускорители частиц совершают революцию в научных исследованиях

Ученые сделали революционное открытие, которое может изменить мир ускорителей частиц, какими мы их знаем. Вопреки традиционной концепции массивных, громоздких циклотронов, размещенных в сложных лабораториях, исследователи успешно разработали ускорители частиц, которые теперь могут поместиться на небольшом чипе размером даже меньше копейки. Этот замечательный подвиг стал возможен благодаря использованию лазеров и диэлектриков, которые заменили необходимость в электрических полях и металлических компонентах.

Обычные ускорители уже давно ограничены пиковыми полями, которые могут выдержать металлические поверхности. Однако, используя уникальные свойства диэлектрических материалов, которые могут выдерживать значительно более сильные поля, но не проводят электричество, ученые открыли огромный потенциал для миниатюризации. Изготавливая канал шириной всего 225 нанометров и длиной до 0.5 миллиметра различных размеров, электроны направляются по этому пути, подвергаясь ускорению под воздействием коротких инфракрасных лазерных импульсов, излучаемых сверху крошечных кремниевых столбиков.

В эксперименте электронный луч вошел в канал с энергией 28,400 40,700 электрон-вольт, но неожиданно вышел с существенным увеличением на XNUMX XNUMX электрон-вольт. Сложный производственный процесс, включающий использование столбов высотой в два микрона, создал свои проблемы, но вероятное применение этой новаторской технологии колоссально. Потенциальные области применения включают революционные методы лечения рака, высокотехнологичную электронную микроскопию и разработку компактных высокоэнергетических лазеров.

Хотя методы нанопроизводства, необходимые для этих миниатюрных ускорителей частиц, в настоящее время могут быть недоступны в повседневных условиях, этот прорыв обещает появление нового класса устройств, которые могут проложить путь к огромным достижениям в различных научных и технологических областях. Точно так же, как когда-то было трудно представить себе создание чего-либо с использованием лазеров, сейчас мы являемся свидетелями рассвета новой эры, когда миниатюрные ускорители частиц могут стать обычным инструментом как для исследователей, так и для новаторов.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое ускоритель частиц?

Ускоритель частиц — это научный инструмент, который ускоряет заряженные частицы, такие как электроны или протоны, до высоких скоростей с помощью электромагнитных полей.

Чем традиционные ускорители частиц отличаются от миниатюрных?

Традиционные ускорители частиц большие и громоздкие, требующие значительной инфраструктуры и ресурсов. Напротив, миниатюрные ускорители частиц предназначены для размещения на небольшом чипе, что делает их более компактными и потенциально более доступными.

Что такое диэлектрические материалы?

Диэлектрические материалы — это изоляционные материалы, которые не проводят электричество, но могут выдерживать сильные электрические поля.

Каковы потенциальные применения миниатюрных ускорителей частиц?

Миниатюрные ускорители частиц могут совершить революцию в лечении рака, электронной микроскопии и разработке компактных высокоэнергетических лазеров, а также в других научных и технологических достижениях.

Широко ли доступны миниатюрные ускорители частиц?

В настоящее время методы нанопроизводства, необходимые для миниатюрных ускорителей частиц, все еще находятся в сфере исследований и разработок и недоступны для повседневного использования. Однако этот прорыв может проложить путь к будущим достижениям и более широкой доступности таких устройств.