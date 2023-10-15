Частное солнечное затмение заворожило жителей Нью-Гэмпшира

Некоторые жители Нью-Гэмпшира стали свидетелями захватывающего астрономического события в субботу, когда небо украсило частное солнечное затмение. По данным НАСА, затмение было видно во всех 49 континентальных штатах США при условии благоприятных погодных условий.

Местные жители зашли на страницу New Hampshire ULocal в Facebook, чтобы поделиться потрясающими фотографиями затмения, сделанными в различных местах, включая Мерримак, Манчестер и Гилмантон. Во время мероприятия Луна прошла между Землей и Солнцем, что привело к частичной блокировке Солнца. Получившийся эффект был описан как «откусывание Солнца», когда тень Луны покрыла примерно 17% Солнца во время максимального затмения в Нью-Гэмпшире.

Частное солнечное затмение началось примерно в 12:16, достигло максимума примерно в 1:34 и завершилось примерно в 2:30. Хотя во время события существовала вероятность облачности, многие удачливые наблюдатели в Нью-Гэмпшире смогли стать свидетелем этого редкого астрономического явления.

Важно отметить, что наблюдение солнечного затмения должно проводиться безопасно, чтобы защитить глаза от повреждающих лучей. Метеоролог Жаклин Томас дала советы о самых безопасных способах наблюдения за частичным солнечным затмением.

Жители Нью-Гэмпшира могут рассчитывать на еще одно замечательное солнечное затмение менее чем через шесть месяцев, поскольку запланировано полное солнечное затмение.

источники:

- НАСА