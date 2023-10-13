Частичное солнечное затмение можно будет увидеть в Тандер-Бей

В субботу жители Тандер-Бей смогут стать свидетелями частичного солнечного затмения. Начиная с 11:38, примерно 34% Солнца будет закрыто тенью Луны. Затмение достигнет своего пика в 12:52 и завершится в 2:08. Это событие известно как кольцевое затмение, когда Луна располагается между Землей и Солнцем, вызывая частичную блокировку солнечного света. В отличие от полного затмения, при котором Солнце полностью закрывается, кольцевое затмение закрывает только его часть.

Джо Мастранжело, член местной группы любителей астрономии Thunder Bay Starchasers, объясняет, что из-за нынешнего расстояния Луны от Земли затмение будет напоминать укус Солнца. Чтобы наблюдать полный «кольцевой» вид Солнца во время кольцевого затмения, нужно находиться на определенном пути от Орегона до Техаса и через некоторые части Южной Америки.

Желающим увидеть частичное солнечное затмение в Тандер-Бей Мастранджело рекомендует использовать специально разработанные очки для затмения, которые намного темнее обычных солнцезащитных очков. Важно не смотреть прямо на солнце без надлежащей защиты, так как солнечное излучение может вызвать повреждение глаз. НАСА не рекомендует использовать камеры, телескопы, бинокли или любые другие оптические устройства для наблюдения за Солнцем во время затмения, поскольку концентрированные солнечные лучи могут прожечь фильтры и нанести серьезные травмы.

Если вы не можете получить очки для затмения, существуют различные альтернативные методы косвенного наблюдения за затмением, используя предметы, найденные дома или переработанные. Более подробную информацию об этих методах можно найти [источник].

В целом, жителей Тандер-Бей ждет настоящее удовольствие, поскольку они станут свидетелями небесного явления частичного солнечного затмения в эту субботу. Не забудьте уделить первоочередное внимание безопасности глаз и насладитесь впечатляющим зрелищем чудес природы.

Определения:

– Кольцевое затмение: тип солнечного затмения, при котором Луна располагается между Землей и Солнцем, что приводит к частичной блокировке солнечного света, оставляя вид «огненного кольца».

– Очки для затмения: специальные очки, специально разработанные для защиты глаз от вредных солнечных лучей во время затмения.

источники:

- Охотники за звездами Тандер-Бей

- НАСА