Кольцевое затмение: впечатляющее небесное событие

В субботу у наблюдателей за небом по всему миру будет возможность стать свидетелями редкого небесного события, известного как кольцевое затмение. В отличие от полного солнечного затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце, создавая момент темноты, кольцевое затмение оставляет завораживающее «огненное кольцо» по краям Луны.

Это явление происходит потому, что диаметр Солнца примерно в 400 раз больше диаметра Луны, а Солнце также находится примерно в 400 раз дальше от Земли. Следовательно, Луна обычно не может полностью затмить Солнце, что приводит к кольцевому затмению, при котором небольшая часть Солнца остается видимой.

Однако не каждый сможет стать свидетелем этого уникального события. Хотя Канаду ждёт частичное затмение, лишь некоторым регионам посчастливится увидеть кольцеобразное затмение во всей его красе. В частности, лучший обзор будет в Британской Колумбии: примерно 75% солнца закрыто в Ванкувере и Виктории.

Чтобы безопасно наблюдать затмение, эксперты советуют не смотреть прямо на солнце, так как это может серьезно повредить глаза. Вместо этого они рекомендуют такие методы, как проецирование изображения Солнца на лист бумаги с помощью телескопа или использование специальных очков для наблюдения за затмением. Королевское астрономическое общество Канады предлагает для наблюдения безопасные очки для наблюдения за затмением, также можно использовать очки сварщика номер 14.

Для тех, кто не имеет доступа к надлежащей защите глаз или испытывает плохие погодные условия, будет возможность онлайн-просмотра. НАСА будет транслировать затмение на своем канале на YouTube, а проект «Виртуальный телескоп» обеспечит прямую трансляцию из разных мест.

Кольцевые затмения считаются редкими явлениями и происходят примерно раз в два-три года, когда Луна находится на правильном расстоянии от Земли и правильно выровнена с Солнцем. Так что не упустите шанс стать свидетелем этого потрясающего природного зрелища и не забудьте наблюдать за этим событием безопасно.

Источник: [Королевское астрономическое общество Канады, НАСА, Проект виртуального телескопа]