Испытайте частичное солнечное затмение в Telus World of Science

В субботу небо над Альбертой станет свидетелем редкого явления: произойдет частное солнечное затмение. Telus World of Science в Эдмонтоне в сотрудничестве с Королевским астрономическим обществом Канады (Эдмонтон) приглашает публику безопасно наблюдать за затмением с помощью бесплатного просмотра в телескоп в обсерватории RASC в парке Коронации.

Это конкретное затмение известно как кольцевое солнечное затмение не потому, что оно происходит ежегодно, а потому, что «кольцевое» относится к кольцу. Старший менеджер планетария и космических наук Telus World of Science Фрэнк Флориан объясняет, что во время этого затмения диск Луны немного меньше солнечного. В результате, когда Луна закрывает Солнце, вокруг Луны видно кольцо солнечного света, образующее кольцевое пространство. Именно поэтому его называют кольцевым солнечным затмением.

К сожалению, «огненное кольцо», обозначающее яркий круг солнечного света вокруг Луны, будет видно только в нескольких местах на узком пути на Земле, и Эдмонтон не находится на этом маршруте. Тем не менее, жители Эдмонтона все еще могут насладиться частичным солнечным затмением: примерно 53% солнечной поверхности будет покрыто в максимальную точку затмения в 10:28.

Важно отметить, что смотреть прямо на Солнце крайне опасно, особенно во время солнечного затмения. Флориан предупреждает, что даже в обычный день смотреть на солнце без соответствующих защитных очков вредно. Чтобы безопасно стать свидетелями затмения, Флориан призывает людей посетить научный центр и воспользоваться предоставленными телескопами и смотровыми очками.

Ожидается, что частичное солнечное затмение продлится два часа 27 минут, начиная с 9:17 и заканчивая в 11:44, а максимальная точка затмения наступит в 10:28. Вход в обсерваторию Telus World of Наука в субботу бесплатна.

источники:

– Telus World of Science – Эдмонтон

– Королевское астрономическое общество Канады – Эдмонтон