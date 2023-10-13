Завтра утром частичное солнечное затмение украсит небо

Завтра утром частичное солнечное затмение заворожит наблюдателей за небом, когда луна пройдет перед солнцем. Ожидается, что затмение начнется в 9:13 утра и достигнет своего пика в 10:29 утра.

Здесь, в Медисин-Хэте, мы увидим, как Луна в максимуме покрывает примерно 60% Солнца. Тем не менее, некоторые счастливчики в других частях мира испытают захватывающий эффект «огненного кольца», когда луна идеально выравнивается по солнцу.

Важно отметить, что непосредственное наблюдение солнечного затмения невооруженным глазом может привести к серьезному повреждению глаз. Лукас Горнисевич, охотник за затмениями и фотограф, подчеркивает важность использования надлежащих средств защиты глаз, таких как очки для защиты от затмения или сварочные очки номер 14. Эти защитные меры необходимы, чтобы избежать любого потенциального вреда для наших глаз во время этого небесного события.

Солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Солнцем и Землей, отбрасывая тень на поверхность Земли. Это природное явление происходит примерно каждые 18 месяцев и представляет собой увлекательное визуальное зрелище для любителей астрономии.

Итак, возьмите очки для затмения и приготовьтесь стать свидетелями этого впечатляющего небесного шоу завтра утром. Помните, всегда уделяйте приоритетное внимание безопасности ваших глаз при наблюдении за такими событиями.

источники:

– Фото любезно предоставлено Лукасом Горнисевичем

– Определения: Охота за затмением, Солнечное затмение.