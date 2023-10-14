У жителей юго-запада Британской Колумбии есть лучшее место для наблюдения за солнечным затмением

Жители юго-запада Британской Колумбии имеют лучшую точку обзора для наблюдения за огненным солнечным затмением. Этот тип затмения происходит, когда луна проходит перед солнцем, но не закрывает его полностью, что приводит к образованию огненного кольца вокруг темной луны. Планируется, что затмение начнется в 8:08 утра, достигнет своего пика около 9:20 утра и завершится к 10:38 утра в Ванкувере. Однако зрителям может помешать прогноз погоды, который предсказывает облака и ливни на большей части юго-запада Британской Колумбии.

Ожидается, что во время затмения Луна закроет значительную часть Солнца, от 70 до 80 процентов покрытия в некоторых районах юго-запада Британской Колумбии. Остальная часть провинции будет покрыта от 50 до 70 процентов. Лаура Флинн, преподаватель физики в Квантленском политехническом университете, предполагает, что, если погода окажется проблематичной, у жителей Северной Америки будет еще одна возможность стать свидетелями полного солнечного затмения 8 апреля 2024 года. Событие 2024 года будет видно в некоторых частях Онтарио, Квебека, Нью-Брансуик, Остров Принца Эдуарда, Ньюфаундленд и Лабрадор.

В надежде на ясное небо Флинн выражает оптимизм по поводу того, что жителям Британской Колумбии не придется ждать или ехать, чтобы лично стать свидетелями еще одного затмения. Квантленский политехнический университет, осознавая значимость этого события, проводит смотр, чтобы люди могли его безопасно наблюдать. Важно отметить, что зрители никогда не должны смотреть прямо на солнце, даже во время затмения. Флинн подчеркивает риск повреждения глаз от длительного воздействия прямых солнечных лучей. Университет советует участникам проявлять осторожность и не загипнотизировать затмение, так как это может привести к длительному пристальному взгляду и потенциальному вреду для глаз.

Источник: Канадская пресса.