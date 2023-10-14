Жители юго-запада Британской Колумбии имеют идеальные условия для наблюдения за солнечным затмением

У жителей юго-запада Британской Колумбии будет лучшая возможность стать свидетелями огненного кольца солнечного затмения 14 октября 2023 года. Затмение этого типа происходит, когда луна проходит перед Солнцем, создавая огненное кольцо вокруг темной луны. Затмение начнется в 8:08, достигнет своего пика примерно в 9:20 и закончится к 10:38 в Ванкувере. Однако прогноз погоды предсказывает облака и ливни в регионе, что потенциально может ухудшить видимость.

В то время как юго-запад Британской Колумбии будет иметь от 70 до 80 процентов солнечного света, остальная часть провинции может рассчитывать на 50-70 процентов освещения. Лаура Флинн, преподаватель физики Квантленского политехнического университета, советует жителям Северной Америки не волноваться, если они пропустят это мероприятие из-за погоды. Полное солнечное затмение произойдет 8 апреля 2024 года и будет видно в некоторых частях Онтарио, Квебека, Нью-Брансуика, острова Принца Эдуарда, а также Ньюфаундленда и Лабрадора.

Флинн по-прежнему надеется, что небо прояснится до того, как затмение достигнет своего пика, что позволит жителям Британской Колумбии наблюдать это явление без необходимости ждать или путешествовать. Чтобы обеспечить безопасность во время мероприятия, университет проводит смотр и напоминает людям не смотреть прямо на солнце. Если смотреть на солнце, даже во время затмения, это может привести к повреждению глаз.

Этот отчет The Canadian Press был впервые опубликован 14 октября 2023 г.

источники:

- Канадская пресса