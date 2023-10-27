Не пропустите захватывающее частное лунное затмение завтра утром на Тайване!

Завтра утром жители Тайваня и его отдаленных островов получат фантастическую возможность стать свидетелями частичного лунного затмения, если позволит погода. Центральное управление погоды (CWA) подтвердило, что небесное событие произойдет с 2 часов ночи до 6:28 утра, когда Земля выровняется между Солнцем и Луной, частично закрывая лунное освещение.

Во время лунного затмения солнечный свет блокируется Землей, отбрасывая тень на Луну. CWA поясняет, что во время этого затмения Луна пройдет пять стадий, причем первые четыре, как ожидается, будут видны на Тайване.

Начальная стадия, известная как полутеневое затмение, начнется в 2 часа ночи. На этом этапе полутень Земли постепенно покроет поверхность Луны. Однако из-за размытости и ограниченного масштаба наблюдать за ним без помощи бинокля или телескопа может быть сложно.

Второй этап, начинающийся в 3:35 утра, вводит в действие тень Земли, затемняя юго-восточный угол Луны. В 4:14 тень покроет большую часть Луны, составляющую примерно 13% ее поверхности. Наконец, в 4:54 утра частичное затмение завершается, поскольку тень Земли больше не закрывает Луну. К 6:28 полутеневое затмение полностью закончится, поскольку Земля перестанет отбрасывать тень на Луну.

К сожалению, финальная стадия полутеневого лунного затмения, происходящего с 6:03 утра на острове Орхидей (Ланьюй) до 6:20 утра в уезде Цзиньмэнь, не будет видна из-за захода Луны за западный горизонт.

Для заядлых наблюдателей за звездами отметьте в своем календаре ночь с 7 на 8 сентября 2025 года. CWA сообщило, что в это время произойдет полное лунное затмение, что предоставит еще одну исключительную возможность стать свидетелем этого впечатляющего астрономического события.

Не забудьте подготовить бинокль или телескоп и скрестить пальцы, чтобы небо было ясным, чтобы насладиться захватывающим зрелищем частичного лунного затмения завтра утром на Тайване!

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое лунное затмение?

Ответ: Лунное затмение происходит, когда Земля выравнивается между Солнцем и Луной, отбрасывая свою тень на Луну.

Вопрос: Можно ли увидеть лунное затмение невооруженным глазом?

О: Да, лунные затмения можно наблюдать невооруженным глазом, хотя видимость и детали могут отличаться.

Вопрос: Когда произойдет следующее лунное затмение на Тайване?

Ответ: Следующее лунное затмение, видимое с Тайваня, — это полное лунное затмение, которое произойдет с 7 по 8 сентября 2025 года.

Вопрос: Каковы различные стадии лунного затмения?

Ответ: Лунное затмение состоит из различных стадий: полутеневое, частичное и полное затмение, в зависимости от того, какая часть Луны покрыта тенью Земли.