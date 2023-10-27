Частичное лунное затмение украсит небо – небесное зрелище

Звездочеты и любители астрономии с нетерпением ожидают предстоящего небесного явления, которое украсит ночное небо позднее на этой неделе. 28-29 октября произойдет частное лунное затмение, которое вскоре последует за кольцевым солнечным затмением, произошедшим 14 октября.

Во время затмения Луна сначала войдет в полутень в 11:31 28 октября, после чего наступит теневая фаза, начинающаяся в 1:05 ночи и заканчивающаяся в 2:24 ночи 29 октября. Это необычное небесное явление можно будет увидеть с во всех частях страны около полуночи.

Как подтвердили в Метеорологическом центре в Бхубанешваре, затмение будет частичным лунным затмением, при котором Луна упадет под тень Земли. Продолжительность затмения составит примерно один час девятнадцать минут, его магнитуда составит 0.126.

Видимость затмения распространится на обширный регион, включая западную часть Тихого океана, Австралию, Азию, Европу, Африку, восточную часть Южной Америки, северо-восточную часть Северной Америки, Атлантический океан, Индийский океан и южную часть Тихого океана. По словам известного астронома Субхенду Патнаика, хотя диск Луны будет покрыт лишь примерно на шесть процентов, это захватывающее событие можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Забегая вперед, следующее лунное затмение, видимое из Индии, произойдет 7 сентября 2025 года, и это будет полное лунное затмение. Последнее лунное затмение, видимое из страны, произошло 8 ноября 2022 года и было полным. Однако важно отметить, что хотя в 2024 году будет два солнечных и два лунных затмения, ни одно из них не будет видно из Индии.

По мере приближения даты обязательно отметьте свои календари и воспользуйтесь возможностью стать свидетелем впечатляющего волшебства небесного мира. Это зрелище, несомненно, оставит вас в восторге от чудес, существующих за пределами нашей планеты.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1. Что такое лунное затмение?

Лунное затмение — это небесное событие, которое происходит, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, в результате чего Луна попадает под тень Земли.

2. Что такое частное лунное затмение?

Частное лунное затмение — это тип лунного затмения, при котором только часть Луны покрыта тенью Земли.

3. Можно ли увидеть лунное затмение невооруженным глазом?

Да, лунное затмение можно наблюдать невооруженным глазом. Однако всегда рекомендуется найти место вдали от ярких городских огней, чтобы в полной мере оценить зрелище.

4. Когда из Индии можно будет увидеть следующее лунное затмение?

Следующее лунное затмение, видимое из Индии, произойдет 7 сентября 2025 года, и это будет полное лунное затмение.

5. Будут ли видимые затмения в 2024 году?

Да, в 2024 году будет два солнечных и два лунных затмения. Однако ни одно из них не будет видно из Индии.