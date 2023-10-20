Частичное лунное затмение можно будет увидеть в Индии 28-29 октября 2023 года.

Частное лунное затмение произойдет 28-29 октября 2023 года, а теневая фаза начнется рано утром 29-го числа. Это затмение будет видно из всех частей Индии около полуночи. Ожидается, что теневая фаза затмения начнется в 01:05 по восточному стандартному времени 29 октября и завершится в 02:24 по восточному стандартному времени. Продолжительность затмения составит примерно 1 час 19 минут, небольшая магнитуда – 0.126.

Это лунное затмение будет видно в нескольких регионах мира, включая западную часть Тихого океана, Австралию, Азию, Европу, Африку, восточную часть Южной Америки, северо-восточную часть Северной Америки, Атлантический океан, Индийский океан и южную часть Тихого океана.

Важно отметить, что лунное затмение происходит в день полнолуния, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и все три объекта выстраиваются на одной линии. Полное лунное затмение происходит, когда вся Луна оказывается под тенью Земли, а частичное лунное затмение происходит, когда только часть Луны попадает под тень Земли.

В Индии следующее лунное затмение после этого события произойдет 07 сентября 2025 года и будет полным лунным затмением. Последнее лунное затмение, видимое из Индии, произошло 8 ноября 2022 года, и это было полное затмение.

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