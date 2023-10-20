CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Частичное лунное затмение можно будет увидеть в Индии 28-29 октября 2023 года.

ByГабриэль Бота

Октябрь 20, 2023
Частичное лунное затмение можно будет увидеть в Индии 28-29 октября 2023 года.

Частное лунное затмение произойдет 28-29 октября 2023 года, а теневая фаза начнется рано утром 29-го числа. Это затмение будет видно из всех частей Индии около полуночи. Ожидается, что теневая фаза затмения начнется в 01:05 по восточному стандартному времени 29 октября и завершится в 02:24 по восточному стандартному времени. Продолжительность затмения составит примерно 1 час 19 минут, небольшая магнитуда – 0.126.

Это лунное затмение будет видно в нескольких регионах мира, включая западную часть Тихого океана, Австралию, Азию, Европу, Африку, восточную часть Южной Америки, северо-восточную часть Северной Америки, Атлантический океан, Индийский океан и южную часть Тихого океана.

Важно отметить, что лунное затмение происходит в день полнолуния, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и все три объекта выстраиваются на одной линии. Полное лунное затмение происходит, когда вся Луна оказывается под тенью Земли, а частичное лунное затмение происходит, когда только часть Луны попадает под тень Земли.

В Индии следующее лунное затмение после этого события произойдет 07 сентября 2025 года и будет полным лунным затмением. Последнее лунное затмение, видимое из Индии, произошло 8 ноября 2022 года, и это было полное затмение.

источники:
– Источник статьи: н/д | Тип источника: Н/Д

By Габриэль Бота

Похожие темы

Наука

Астероид 2020 FM6 сегодня пройдет рядом с Землей

Октябрь 23, 2023 Габриэль Бота
Наука

Метеоритный дождь Ориониды: захватывающее небесное зрелище

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Исследование показало, что компартментализация хроматина влияет на реакцию на повреждение ДНК

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Астероид 2020 FM6 сегодня пройдет рядом с Землей

Октябрь 23, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Метеоритный дождь Ориониды: захватывающее небесное зрелище

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Исследование показало, что компартментализация хроматина влияет на реакцию на повреждение ДНК

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Физики открыли новый путь к суперлинзированию

Октябрь 23, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев