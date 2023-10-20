Частичное лунное затмение произойдет 28-29 октября 2023 года.

Частное лунное затмение, также известное как Чандра Грахан, произойдет 28-29 октября 2023 года. Лунное затмение начнется с входа Луны в полутень в полночь 28 октября, а теневая фаза начнется в 29 году. рано утром XNUMX-го. Это небесное событие будет видно со всех концов Индии около полуночи.

Из-за лунного затмения Сомнатх Мандир и все мандиры, входящие в состав Фонда Шри Сомнатха, приостановят свои регулярные церемонии пуджи 28 октября после полудня Аарти.

Затмение будет видно в обширном регионе, охватывающем западную часть Тихого океана, Австралию, Азию, Европу, Африку, восточную часть Южной Америки, северо-восточную часть Северной Америки, Атлантический океан, Индийский океан и южную часть Тихого океана.

Теневая фаза затмения начнется в 01:05 утра по восточному стандартному времени 29 октября и закончится в 02:24 утра по восточному стандартному времени. Продолжительность затмения составит 1 час 19 минут, с очень небольшой магнитудой 0.126.

Стоит отметить, что следующее лунное затмение, видимое из Индии, произойдет 07 сентября 2025 года и будет полным лунным затмением. Предыдущее лунное затмение, видимое из Индии, произошло 8 ноября 2022 года и было полным.

Лунное затмение происходит в день полнолуния, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной и все три объекта выравниваются. Полное лунное затмение происходит, когда вся Луна входит в тень Земли, а частичное лунное затмение происходит, когда только часть Луны попадает под тень Земли.

Источник: ДешГуджарат