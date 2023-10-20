CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Частичное лунное затмение произойдет 28-29 октября 2023 года.

ByМамфо Брешиа

Октябрь 20, 2023
Частичное лунное затмение произойдет 28-29 октября 2023 года.

Частное лунное затмение, также известное как Чандра Грахан, произойдет 28-29 октября 2023 года. Лунное затмение начнется с входа Луны в полутень в полночь 28 октября, а теневая фаза начнется в 29 году. рано утром XNUMX-го. Это небесное событие будет видно со всех концов Индии около полуночи.

Из-за лунного затмения Сомнатх Мандир и все мандиры, входящие в состав Фонда Шри Сомнатха, приостановят свои регулярные церемонии пуджи 28 октября после полудня Аарти.

Затмение будет видно в обширном регионе, охватывающем западную часть Тихого океана, Австралию, Азию, Европу, Африку, восточную часть Южной Америки, северо-восточную часть Северной Америки, Атлантический океан, Индийский океан и южную часть Тихого океана.

Теневая фаза затмения начнется в 01:05 утра по восточному стандартному времени 29 октября и закончится в 02:24 утра по восточному стандартному времени. Продолжительность затмения составит 1 час 19 минут, с очень небольшой магнитудой 0.126.

Стоит отметить, что следующее лунное затмение, видимое из Индии, произойдет 07 сентября 2025 года и будет полным лунным затмением. Предыдущее лунное затмение, видимое из Индии, произошло 8 ноября 2022 года и было полным.

Лунное затмение происходит в день полнолуния, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной и все три объекта выравниваются. Полное лунное затмение происходит, когда вся Луна входит в тень Земли, а частичное лунное затмение происходит, когда только часть Луны попадает под тень Земли.

Источник: ДешГуджарат

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Астероид 2020 FM6 сегодня пройдет рядом с Землей

Октябрь 23, 2023 Габриэль Бота
Наука

Метеоритный дождь Ориониды: захватывающее небесное зрелище

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Исследование показало, что компартментализация хроматина влияет на реакцию на повреждение ДНК

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Астероид 2020 FM6 сегодня пройдет рядом с Землей

Октябрь 23, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Метеоритный дождь Ориониды: захватывающее небесное зрелище

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Исследование показало, что компартментализация хроматина влияет на реакцию на повреждение ДНК

Октябрь 23, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Физики открыли новый путь к суперлинзированию

Октябрь 23, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев