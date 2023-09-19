Солнечный зонд НАСА «Паркер» наблюдает мощный корональный выброс массы

Солнечный зонд НАСА «Паркер» недавно пролетел через мощный корональный выброс массы (CME) вблизи Солнца, предоставив ценные данные о том, как солнечная плазма взаимодействует с межпланетной пылью. Этот CME является одним из самых интенсивных из когда-либо зарегистрированных. Впервые зонд наблюдал взаимодействие между КВМ и межпланетной пылью, проливая свет на явление, которое было теоретически выдвинуто два десятилетия назад, но никогда раньше не наблюдалось.

Анализ данных, собранных зондом во время пролета, был опубликован в The Astrophysical Journal. Ученые, изучавшие CME, пришли к выводу, что он очистил межпланетную пыль на расстоянии около 6 миллионов миль от Солнца. Однако очищенное пространство вскоре заполнилось еще большим количеством межпланетной пыли.

Камера Wide Field Imagery for Solar Probe (WISPR), установленная на солнечном зонде Parker Solar Probe, предоставила изображение CME, когда космический корабль проходил через него. Первоначально камера запечатлела мирный вид глубокого космоса, но он быстро заполнился ярким светом, когда сквозь него прошли кусочки материала.

Солнечный зонд «Паркер» делал важные открытия с момента своего запуска в 2018 году. В 2021 году он осуществил первый прямой контакт с солнечной короной и начал изучать солнечный ветер. Названный в честь Юджина Паркера, выдвинувшего теорию существования солнечного ветра, зонд завершил свой шестой облет Венеры в августе 2022 года и продолжит собирать новые сведения о динамике Солнца во время своей продолжающейся миссии.

источники:

– Солнечный зонд НАСА «Паркер» раскрывает давнюю загадку Солнца, НАСА