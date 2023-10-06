Солнечный зонд «Паркер» продолжает исследовать тайны Солнца

Солнечный зонд «Паркер» успешно приблизился к Солнцу в 17-й раз, находясь всего на расстоянии всего 7.26 миллиона километров (4.51 миллиона миль) от фотосферы Солнца. Это достижение знаменует собой последнее из серии невероятных достижений зонда, включая то, что он стал первым космическим кораблем, который пролетел через корональный выброс массы (CME) и выжил.

Во время своего 13-го подхода к Солнцу 5 сентября 2022 года солнечный зонд Паркер прошел через CME, собрав ценные данные о скорости и плотности ударной волны. Этот КВМ, если бы он упал на Землю, мог бы нанести серьезный ущерб системам связи и электросетям.

Оснащенный защитой для защиты инструментов от температур до 1400°C, солнечный зонд Parker предназначен для изучения солнечной короны и ускорения солнечного ветра, покидающего Солнце. Ученые надеются понять структуру Солнца, магнитные поля, влияющие на поток плазмы, и механизм переноса энергичных частиц, испускаемых Солнцем.

Корональные выбросы массы — это мощные события, которые могут оказать существенное воздействие на магнитосферу Земли, вызывая сбои в работе коммуникаций и электрических сетей, а также создавая красивые проявления северного сияния. Изучая КВМ, физики Солнца стремятся развить возможности прогнозирования этих солнечных бурь и получить представление о силах, которые ими управляют.

Ожидается, что миссия Parker Solar Probe продлится до середины 2025 года, при этом космический корабль будет двигаться по близким орбитам вокруг Солнца и совершать дополнительные облеты Венеры. Данные, собранные зондом, дадут ценную информацию о солнечном ветре и улучшат наше понимание процессов, которые продвигают его через Солнечную систему.

источники:

– НАСА – Солнечный зонд «Паркер» устанавливает отметки расстояния и скорости на 17-м пролете мимо Солнца

– НАСА – Наблюдения на месте Солнца и дистанционного зондирования коронального выброса массы и его влияние на гелиосферный токовый слой