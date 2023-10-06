Солнечный зонд «Паркер» продолжает исследовать тайны Солнца

Солнечный зонд «Паркер», космический корабль, запущенный НАСА, достиг еще одной важной вехи, совершив свой 17-й близкий подход к Солнцу. Во время этого подхода он прошел на расстояние 7.26 миллиона километров от поверхности Солнца. Это лишь одно из серии достижений зонда, который недавно стал первым космическим кораблем, который пролетел через корональный выброс массы (CME) и собрал данные. Встреча CME произошла во время 13-го подхода зонда к Солнцу.

Успех солнечного зонда «Паркер» в изучении Солнца отчасти обусловлен его гравитационным облетом Венеры в конце августа. Этот маневр позволил космическому кораблю приблизиться к Солнцу на впечатляющей скорости 635,266 1,400 километров в час. Несмотря на экстремальные условия, в которых он сталкивается, с температурами, достигающими XNUMX°C, инструменты зонда защищены экранированием, которое позволяет им работать при комнатной температуре, близкой к нормальной.

Основная цель миссии Parker Solar Probe — понять солнечную корону, внешнюю атмосферу Солнца, и процессы, которые ее нагревают. Ученые также надеются получить представление об ускорении солнечного ветра — потока заряженных частиц, исходящих от Солнца. Кроме того, зонд оборудован для изучения энергетических частиц, испускаемых Солнцем, и определения того, как они передаются.

Корональные выбросы массы, мощные события, которые выбрасывают огромное количество плазмы в космос, оказывают значительное воздействие на Землю. Они могут вызвать нарушения магнитного поля нашей планеты, что приведет к таким явлениям, как северное сияние, а также к сбоям в системах связи и энергоснабжения. Ученые заинтересованы в понимании сил, стоящих за этими солнечными бурями, и в использовании этих знаний для улучшения прогнозов.

Недавнее столкновение солнечного зонда Паркер с КВМ предоставило ценные данные о скорости и плотности выброшенного материала. Хотя этот конкретный КВМ не подвергся прямому воздействию на Землю, данные, собранные зондом, способствуют лучшему пониманию этих событий и их потенциальных последствий.

Благодаря уникальному тепловому экрану и системе тепловой защиты Parker Solar Probe способен выдерживать экстремальные условия вблизи Солнца. Космический корабль продолжит движение по близким орбитам вокруг Солнца, планируя совершить 24 прохода перигелия до завершения миссии в середине 2025 года. Данные, собранные зондом, прольют свет на солнечный ветер и процессы, которые движут его по всей Солнечной системе.

Источник: Вселенная сегодня