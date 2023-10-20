Отношение родителей к участию в геномных исследованиях для здоровых детей

Недавнее исследование изучило отношение родителей к участию своих здоровых детей в геномных исследованиях и их ожидания получения результатов. Целью исследования было понять мнение родителей, которые участвовали в исследовательской сети первичной медико-санитарной помощи и имели здоровых детей. В ходе исследования были проведены полуструктурированные телефонные интервью с 26 родителями с тематическим анализом стенограмм.

В ходе интервью были выявлены три ключевые темы. Первой темой была взаимность, когда родители выразили предпочтение получения действенных с медицинской точки зрения результатов, полученных в детстве, в качестве ответного жеста за их участие в исследовании. Они также ожидали, что со временем с ними снова свяжутся для получения дополнительной информации или обновлений. Вторая тема касалась последующих последствий генетического тестирования. Родители надеялись на будущие клинические преимущества для своих детей, но также были обеспокоены риском генетической дискриминации. Они хотели гарантировать, что участие в геномных исследованиях не будет иметь каких-либо негативных последствий для будущего их ребенка.

Третьей темой была власть и расширение прав и возможностей. Некоторые родители почувствовали себя причастными к участию в геномных исследованиях, поскольку это позволило им принять профилактические меры для своего ребенка и других членов семьи. Они увидели в этом возможность принимать обоснованные решения и потенциально избежать потенциальных рисков для здоровья. Однако другие родители не решались ограничивать автономию своего ребенка, участвуя в исследованиях, которые могли привести к обнаружению заболеваний или генетической предрасположенности.

Понимание этих отношений и ожиданий может помочь в разработке подходов к геномным исследованиям, ориентированных на участников. Исследователи могут учитывать эти противоречия при разработке исследований для оптимизации принятия решений и участия родителей, одновременно максимизируя полезность результатов. Кроме того, решение проблем, связанных с генетической дискриминацией, и поощрение самостоятельности в принятии решений могут еще больше повысить готовность родителей участвовать в геномных исследованиях со своими здоровыми детьми.

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