Исследование показало, что вмешательства, проводимые только родителями, эффективны при детском ожирении

Детское ожирение вызывает растущую озабоченность, поскольку оно часто продолжается и во взрослом возрасте и создает многочисленные физические, эмоциональные и социальные проблемы для детей. Вмешательства на уровне семьи считаются эффективными в борьбе с детским ожирением, но они могут быть дорогостоящими. Однако недавнее исследование, опубликованное в Международном журнале ожирения, показывает, что групповые вмешательства только для родителей могут быть столь же эффективными в лечении детского ожирения.

В исследовании был проанализирован доступная литература об эффективности вмешательств только родителей в отношении здоровья и поведения детей. Исследователи определили конкретные характеристики участников и программ, которые влияют на результаты. В обзор были включены пятнадцать рандомизированных контролируемых исследований, все из которых были сосредоточены на детях с более высоким индексом массы тела (ИМТ) или проблемами с весом.

Результаты показали, что вмешательства, проводимые только родителями, могут эффективно улучшить показатели ИМТ и веса ребенка, при этом положительные изменения сохраняются или даже улучшаются в долгосрочной перспективе. Для сравнения, вмешательства только для родителей были столь же эффективны, как и вмешательства между родителями и детьми в снижении ожирения/избыточного веса у детей.

Стоит отметить, что большинство исследований в рамках анализа были сосредоточены на детях, а не на подростках. Тем не менее, одно предыдущее исследование показало, что дети старшего возраста могут получить больше пользы от вмешательства на уровне семьи, что позволяет предположить, что дети старшего возраста более искусны в отработке навыков, которым обучают в таких программах.

Родители играют решающую роль в формировании привычек своих детей в еде и физических упражнениях, особенно у детей младшего возраста. Однако по мере взросления ребенка сверстники часто заменяют влияние родителей. Стиль воспитания также влияет на ожирение, поскольку контроль за кормлением ребенка может способствовать увеличению веса.

Исследование также выявило проблемы, связанные с вмешательствами только для родителей, поскольку они показали более высокий уровень отсева по сравнению с вмешательствами между родителями и детьми. Это говорит о том, что некоторые родители могут счесть ответственность за здоровый вес ребенка непосильной, что приведет к отказу от учебы. Таким образом, участие в мероприятиях только для родителей требует высокой мотивации и сильной поддержки со стороны семьи.

В заключение можно сказать, что групповые вмешательства только для родителей эффективны в лечении детского ожирения, обеспечивая устойчивые положительные изменения ИМТ и веса. Эти вмешательства могут стать жизнеспособной и более доступной альтернативой вмешательствам на уровне семьи. Однако мотивация и поддержка родителей имеют решающее значение для успешных результатов.

Ссылка в журнале: МакДарби, Ф. и Луни, К. (2023)Эффективность групповых мероприятий по контролю веса у детей, проводимых только родителями, и факторы, связанные с результатами: систематический обзор. Международный журнал ожирения; 1-19. doi:10.1038/s41366-023-01390-6