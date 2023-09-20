Паразиты манипулируют муравьями, чтобы они карабкались по травинкам, обнаружили ученые

Ученые факультета наук о растениях и окружающей среде Копенгагенского университета сделали удивительное открытие о стрельчатых печёночных сосальщиках, типе паразита. Эти сосальщики обладают замечательной способностью контролировать муравьев и заставлять их лазить вверх и вниз по травинкам, увеличивая вероятность того, что сосальщики будут съедены более крупными животными.

Жизненный цикл ланцетных печеночных сосальщиков начинается, когда их яйца выделяются коровами и попадают в траву. Улитки проглатывают эти яйца, где они развиваются в личинки и размножаются бесполым путем. Улитки реагируют на заражение образованием вокруг червей цист, которые впоследствии выделяются в виде шариков слизи. Без их ведома муравьи поедают эти шарики слизи вместе с личинками червей.

Попав внутрь муравья, личинки мигрируют либо в желудок муравья, либо в его мозг. Те, которые достигают мозга, берут на себя управление, приказывая муравью залезть на травинку и схватить ее. Такое поведение позволяет более крупным животным случайно проглотить муравья и его паразитов. Внутри окончательного хозяина черви созревают и откладывают яйца в печени хозяина, завершая цикл.

Исследователи, изучавшие зараженных муравьев в лесах Бидструп в Дании, обнаружили, что температура играет значительную роль в поведении муравьев. В прохладные дни муравьи оставались на траве, а в теплые дни спускались. Это наблюдение позволяет предположить, что черви манипулируют муравьями преимущественно в ночные и утренние часы. Полученные результаты подчеркивают сложность поведения паразитов и подчеркивают необходимость дальнейших исследований в этой области.

Хотя это случается редко, люди могут иногда заразиться этими паразитами. В таких случаях могут пострадать печень и желчные протоки. Однако важно отметить, что человек не является основным хозяином стрельчатых печёночных сосальщиков.

источники:

– Университет Копенгагена, факультет наук о растениях и окружающей среде

– Журнал поведенческой экологии