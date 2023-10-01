Пангея Ультима: будущий суперконтинент, который несет гибель млекопитающим

По прогнозам, через 250 миллионов лет сформируется новый суперконтинент Пангея Ультима. Такая конфигурация континентов вызовет сильную жару и сделает 92% суши непригодными для жизни, что потенциально может привести к концу жизни млекопитающих. Земная кора состоит из семи основных тектонических плит, которые постоянно перемещаются, вызывая движение континентов. Пангея Ультима увидит, как Австралия поднимется к Китаю, Америка приблизится к Африке, Африка столкнется с Европой и Аравией, а в Южной Европе и Азии сформируется горный хребет. Этот суперконтинент будет окружен огромным Тихим океаном.

Новое исследование с использованием суперкомпьютеров для моделирования климата Пангеи Ультима показывает, что температура превысит порог выживания млекопитающих из-за выброса CO2 из вулканов, увеличения солнечной энергии, эффектов континентальности и присутствия обширных пустынь. Людям и другим млекопитающим будет трудно выжить из-за сильной жары, высокой влажности и неспособности выделять тепло через пот. Температура по влажному термометру выше 35 градусов, включая высокую влажность, может привести к летальному исходу всего за шесть часов.

Хотя существуют альтернативные теории о форме суперконтинента, большинство из них приводят к климату, похожему на Пангею Ультима. Однако некоторые ученые предлагают конкурирующую теорию, известную как Амасия, которая была бы более гостеприимной. Эта теория предполагает, что суперконтинент в более высоких широтах будет иметь более умеренные температуры.

При поиске экзопланет, на которых могла бы поддерживаться человеческая жизнь, важно учитывать расположение континентов планеты, а не только ее расстояние от Солнца. Понимание тектоники плит и ее влияния на климат и обитаемость планеты имеет решающее значение в поиске обитаемых миров.