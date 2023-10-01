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Окаменелость трилобита раскрывает древнюю диету

ByГабриэль Бота

Октябрь 1, 2023
Окаменелость трилобита раскрывает древнюю диету

Исследователи сделали революционное открытие, исследуя окаменелые останки трилобита ордовикского периода. Используя синхротронную микротомографию, группа палеонтологов смогла идентифицировать последнюю пищу трилобита, которая минерализовалась в его ископаемом желудке. Это первое известное свидетельство диеты трилобитов и дает ценную информацию о пищевых привычках древних существ.

Команда обнаружила фрагментированные раковины в желудке трилобита, которые, как они определили, принадлежали различным морским организмам, таким как остракоды, гиолиты и двустворчатые моллюски. Это говорит о том, что трилобиты питались неизбирательно, поедая все, что было достаточно маленьким, чтобы поместиться в рот, или что-нибудь легко разломать. Однако исследователи не могут подтвердить, была ли еда живой, мертвой или же это была комбинация того и другого.

Ископаемое, о котором идет речь, принадлежит Bohemolichas incola, одному из более чем 20,000 270 видов трилобитов, существовавших в течение XNUMX миллионов лет их правления на Земле. Экземпляр, обнаруженный более века назад, хранится в музее Бурослава Горака в Чехии. Палеонтолог Петр Крафт, ведущий автор исследования, наблюдал за окаменелостью и содержимым ее кишечника еще в детстве, но у него не было технологий для детального изучения.

Исследователи объясняют исключительную сохранность трилобита тем, что он был захвачен и погребен подводным потоком грязи. Об этом обстоятельстве напоминает еще одно замечательное ископаемое, на котором изображены переплетенные друг с другом млекопитающее и клюворылый динозавр. Считается, что после смерти трилобит был съеден другими донными питателями, что свидетельствует о попытках зарыться в норы. Однако эти падальщики избегали употребления в пищу кишечника трилобита, возможно, из-за вредных условий в пищеварительном тракте.

Эта окаменелость дает уникальную возможность взглянуть на жизнь и рацион трилобита, проливая свет на древнее прошлое. Его безупречная сохранность иллюстрирует потенциал хорошо сохранившихся останков для раскрытия ценной информации о вымерших видах.

источники:
– Gizmodo: [название статьи]
– Природа: [название научной статьи]

By Габриэль Бота

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