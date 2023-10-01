Окаменелость трилобита раскрывает древнюю диету

Исследователи сделали революционное открытие, исследуя окаменелые останки трилобита ордовикского периода. Используя синхротронную микротомографию, группа палеонтологов смогла идентифицировать последнюю пищу трилобита, которая минерализовалась в его ископаемом желудке. Это первое известное свидетельство диеты трилобитов и дает ценную информацию о пищевых привычках древних существ.

Команда обнаружила фрагментированные раковины в желудке трилобита, которые, как они определили, принадлежали различным морским организмам, таким как остракоды, гиолиты и двустворчатые моллюски. Это говорит о том, что трилобиты питались неизбирательно, поедая все, что было достаточно маленьким, чтобы поместиться в рот, или что-нибудь легко разломать. Однако исследователи не могут подтвердить, была ли еда живой, мертвой или же это была комбинация того и другого.

Ископаемое, о котором идет речь, принадлежит Bohemolichas incola, одному из более чем 20,000 270 видов трилобитов, существовавших в течение XNUMX миллионов лет их правления на Земле. Экземпляр, обнаруженный более века назад, хранится в музее Бурослава Горака в Чехии. Палеонтолог Петр Крафт, ведущий автор исследования, наблюдал за окаменелостью и содержимым ее кишечника еще в детстве, но у него не было технологий для детального изучения.

Исследователи объясняют исключительную сохранность трилобита тем, что он был захвачен и погребен подводным потоком грязи. Об этом обстоятельстве напоминает еще одно замечательное ископаемое, на котором изображены переплетенные друг с другом млекопитающее и клюворылый динозавр. Считается, что после смерти трилобит был съеден другими донными питателями, что свидетельствует о попытках зарыться в норы. Однако эти падальщики избегали употребления в пищу кишечника трилобита, возможно, из-за вредных условий в пищеварительном тракте.

Эта окаменелость дает уникальную возможность взглянуть на жизнь и рацион трилобита, проливая свет на древнее прошлое. Его безупречная сохранность иллюстрирует потенциал хорошо сохранившихся останков для раскрытия ценной информации о вымерших видах.

источники:

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