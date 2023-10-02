Китай и Пакистан сотрудничают в рамках лунной миссии в 2024 году

Следующая китайская лунная миссия «Чанъэ-6», запланированная на 2024 год, будет не только исследовать обратную сторону Луны, но и доставит полезный груз из Пакистана. Это сотрудничество является результатом растущего сотрудничества двух стран в космическом секторе.

Миссия «Чанъэ-6», которая в настоящее время находится в стадии исследований и разработок, направлена ​​на возвращение образцов с обратной стороны Луны. Это важно, поскольку все предыдущие миссии людей по отбору проб на Луну проводились на ближней стороне Луны. Дальняя сторона, которая, как правило, старше и содержит бассейн Эйткен, крупную форму лунного рельефа, имеет большую научную ценность.

В целях развития международного сотрудничества «Чанъэ-6» будет перевозить полезную нагрузку и спутниковые проекты из разных стран и регионов. К ним относятся французский прибор для обнаружения радона DORN, детектор отрицательных ионов Европейского космического агентства, итальянский лазерный ретрорефлектор и пакистанский CubeSat. CubeSat — миниатюрный спутник из Пакистана.

Это сотрудничество между Китаем и Пакистаном выходит за рамки лунной миссии. Пакистан уже отправил семена на китайскую космическую станцию ​​Тяньгун в исследовательских целях. Кроме того, Пакистан изучает возможность присоединения как к космической станции Тяньгун, так и к базе под руководством Китая на Южном полюсе Луны посредством официального соглашения.

Чтобы обеспечить связь между обратной стороной Луны и Землей, Китай планирует запустить свой недавно разработанный спутник-ретранслятор Queqiao-2 («Сорочий мост-2») в первой половине 2024 года.

Лунная миссия Китая в 2024 году при участии Пакистана сыграет значительную роль в расширении нашего понимания обратной стороны Луны и продвижении глобальных исследований в области освоения космоса.

источники:

– информационное агентство Синьхуа

– Газета Global Times

– Газета «Рассвет».