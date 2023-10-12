Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил сотни свободно плавающих объектов планетарной массы в туманности Ориона

Космический телескоп Джеймса Уэбба (JWST) сделал удивительное открытие в туманности Ориона. Наблюдения с помощью камеры ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRCam) выявили более 500 свободно плавающих объектов планетарной массы, также известных как «планеты-изгои», блуждающие по туманности. Что еще более интригует, так это то, что около 40 из этих объектов существуют в широких двойных парах, что противоречит современным теориям образования планет-изгоев.

Свободно плавающие объекты планетарной массы, не вращающиеся вокруг звезды, наблюдались и раньше, но никогда в таких больших количествах. Эти объекты все еще молоды и светятся благодаря теплу, выделяемому при их образовании. Со временем они остынут и исчезнут из поля зрения.

Есть две преобладающие гипотезы образования этих планет-изгоев. Одна предполагает, что они коллапсируют и конденсируются непосредственно из молекулярного облака, образующего звезды, так же, как и сами звезды. Другой предполагает, что они формируются на орбите вокруг молодых звезд в результате аккреции ядра, а затем выбрасываются из-за гравитационных приливных сил и резонансов.

Сэмюэл Пирсон, научный сотрудник Европейского космического агентства (ЕКА) и ведущий автор препринта о новых наблюдениях, считает, что сочетание обоих процессов, вероятно, ответственно за большинство объектов планетарной массы в туманности Ориона. Однако бинарные пары ставят под сомнение это объяснение. Пирсон называет эти объекты JuMBO (двойные объекты массы Юпитера) и считает их загадкой.

Проблема JuMBO в их массе. Модели предсказывают, что минимальная масса объекта планетарной массы, образовавшегося непосредственно из молекулярного облака, должна быть в три раза больше, чем у Юпитера. Однако некоторые из обнаруженных JuMBO имеют массу меньше этого минимального предела. Кроме того, нахождение их в двоичных парах усложняет головоломку.

Было предложено два возможных объяснения. Один из них предполагает, что начальная функция масс, которая описывает распределение масс звезд при рождении, распространяется на гораздо меньшие массы, чем предполагалось ранее. Другая возможность заключается в том, что JuMBO выбрасываются из планетных систем.

Модель, предложенная Розальбой Перной из Университета Стоуни-Брук и ее коллегами, предполагает, что две планеты-гиганта в системе могут быть выброшены, если они выровняются и испытают близкое столкновение с ближайшей звездой. Эти планеты-гиганты могут формироваться на больших расстояниях от своей звезды, даже за пределами 50 астрономических единиц.

Результаты, полученные в туманности Ориона, совпадают с предсказаниями Алекса Шольца из Университета Сент-Эндрюса. Шольц ожидал, что JWST обнаружит значительное количество планет-изгоев малой массы в молодых звездных скоплениях.

Для дальнейшего изучения JuMBO Пирсон и Марк МакКогрин, старший советник ЕКА по науке и исследованиям, планируют использовать спектрометр ближнего инфракрасного диапазона JWST (NIRSpec) в будущем исследовании. Эти наблюдения предоставят более подробную информацию о температуре объектов, поверхностной гравитации и составе атмосферы. Кроме того, исследователи будут искать объекты планетарной массы в другом молодом звездном скоплении, NGC 2244, чтобы получить больше информации об их формировании.

Хотя об этих необычных объектах планетарной массы известно мало, Пирсон предполагает, что в галактике Млечный Путь их может быть больше, чем звезд. Вопрос о том, как определить их как планеты, субкоричневые карлики или что-то еще, остается открытым, но Пирсон избегает увлекаться определением категорий и предпочитает сосредоточиться на увлекательной науке, стоящей за ними.

источники:

- Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил сотни свободно плавающих объектов планетарной массы в туманности Ориона (исходная статья)

– Азартная игра на десять миллиардов долларов: почему задержки JWST были благом для науки об экзопланетах (исходная статья)